GF Vip, Tommaso Zorzi di nuovo in crisi per Francesco Oppini

Tommaso Zorzi è di nuovo in crisi per Francesco Oppini. L’influencer e il figlio di Alba Parietti hanno creato un rapporto molto forte all’interno della Casa del GF Vip che presto verrà messo a dura prova. Francesco infatti, proprio come Elisabetta Gregoraci, sembra intenzionato a lasciare il loft di Cinecittà a dicembre, anziché a febbraio, dopo la scelta della produzione di prolungare la messa in onda.

Dopo che Francesco Oppini ha espresso la sua tristezza per la scelta di lasciare solo l’amico, Maria Teresa Ruta ha detto la sua sul comportamento di Zorzi che sarebbe, a suo dire, una idrovora di emozioni. “Parlavamo di te e Francesco e notavamo quanto siete diversi – ha spiegato la conduttrice -. Tu sei un po’ accentratore dei tuoi malumori e noi seguiamo la tua onda. Ti dico una cosa però non voglio che ti offendi. Ti ho definito un’idrovora, tu succhi le energie – ha concluso -. E credo che in questo momento è Francesco ad avere più bisogno di attenzioni, che ne pensi?”.

Le parole di Maria Teresa Ruta hanno messo in crisi Tommaso Zorzi. L’influencer infatti è convinto di aver danneggiato in qualche modo l’amico con il suo comportamento, cambiando il corso della sua esperienza al GF Vip. “Non penso di fargli del bene, sono troppo egoista e questo alla lunga stufa”, ha detto, sfogandosi con l’amica Stefania Orlando. “Se Francesco viene da te è perché ne ha voglia”, ha detto la showgirl, ma Zorzi è convinto che la Ruta non abbia tutti i torti: “No, perché invece sembra che lui venga da me solo perché io sono bisognoso di attenzioni”.

La vicenda ha innervosito Oppini, che già qualche puntata fa era finito al centro delle polemiche, accusato di sfruttare l’amicizia con Zorzi per non andare in nomination. “Maria Teresa poteva venirlo a dire a me, non a lui. Io sono il diretto interessato”, ha detto e la Orlando ha aggiunto: “Io non ho mai subito i suoi sbalzi d’umore quando lui stava male. Adesso Tommaso ovviamente ci rimane male e si sente in colpa nei confronti di Francesco come se davvero ci condizionasse tutti. Io non ho mai assorbito la sua ansia. È una scelta nostra quella di stargli vicino. L’ho sempre fatto con piacere e da mamma”.