GF Vip, gli sfondoni della Salemi. C’è davvero poco da ridere

Un video ripreso dal Grande Fratello Vip evidenzia tutta l’ignoranza di Giulia Salemi in geografia. L’ubicazione di isole, città, regioni sembra essere per l’influencer più misteriosa e sconosciuta dell’età di Amanda Lear.

Non è la prima volta che i concorrenti delle varie edizioni del Gf, vip e nip si cimentano con la cultura, facendoci figure ai limiti dell’indecenza. Storia, geografia, letteratura, sono per molti il buio assoluto.

Ma finché a dimostrare la propria ignoranza sono persone comuni, gente che per necessità è dovuta andare a lavorare senza poter studiare, alcune scusanti si possono trovare. Se invece ad esserlo sono persone famose, le cosiddette influencer, la questione diventa più seria e dovrebbe far riflettere. Non fosse per altro che sono proprio loro, Giulia & Co, i nuovi modelli di riferimento di milioni di ragazzine. Le it-girl che guidano e influenzano tanti aspetti della loro vita.

Tommaso Zorzi interroga Giulia su isole, città, regioni. La socialite prima posizione l’Elba in Puglia, in Sicilia, anzi in Sardegna, no in Corsica. A seguire l’Asinara in Sicilia e Favignana in Liguria. Lucca, per lei, si trova nelle Marche, anzi in Calabria. Bolzano nel Veneto e Lamezia Terme, dopo averci provato con Toscana, Liguria, Lazio, Marche, Lombardia e Abruzzo, la sistema vicino a Salsomaggiore.

D’altronde chi non ha ancora fresche in mente le lacune incredibili di un’altra Giulia (de Lellis), che in storia e geografia non sapeva praticamente nulla. Tanto da venire presa di mira costantemente dalla Gialappa’s. E del suo candore nell’affermare di non aver mai letto un libro in 21 anni di vita.

Poi però Giulia proprio grazie ad un libro, la sua autobiografia, per quanto scritta a 4 mani (Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!) che è diventato un best seller, ha guadagnato milioni di euro e immensa popolarità. Chissà che anche la Salemi non ci diventi professoressa di geografia. La speranza, e la cultura, sono le ultime a morire.