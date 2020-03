Eva Grimaldi alle Iene: lo scherzo di Imma Battaglia la spaventa

editato in: da

Eva Grimaldi è caduta nella rete delle Iene, vittima di uno scherzo organizzato dalla moglie Imma Battaglia che l’ha spaventata molto. L’attrice infatti ha scoperto un finto tradimento dell’attivista con una suora, rimanendo sconvolta. Lo scherzo organizzato da Stefano Corti e Alessandro Onnis inizia in un ristorante quando la Battaglia, ripresa di nascosto dalle telecamere, racconta a Eva di aver incontrato delle suore.

Imma consegna alla moglie alcuni volantini con degli strani slogan come “L’amore è l’antivirus che salva il computer dell’anima” o “Quando l’amore viene il campanello suonerà”. Poi, quando qualche giorno dopo Eva torna a casa, trova un altare creato dalla moglie e conosce una suora che indossa una collana rossa.

Eva e Imma si sono sposate nel maggio del 2019, un matrimonio fortemente voluto dopo una lunghissima storia d’amore e il coming out dell’attrice arrivato all’Isola dei Famosi. Come testimone di nozze la Grimaldi ha scelto Gabriel Garko, suo ex fidanzato e oggi migliore amico, mentre non era presente Licia Nunez, storia ex compagna della Battaglia, oggi concorrente del GF Vip.

Un legame fortissimo, quello fra Eva e Imma, messo a dura prova dalle Iene. Dopo aver conosciuto la suora infatti, la Grimaldi ha trovato in casa alcuni indizi che facevano pensare a un tradimento, come una collana e il profumo della donna. Poi la scoperta, terribile, di ritorno dopo un po’ di shopping: entrando in camera Eva si è trovata di fronte la moglie e la religiosa dentro il letto.

Una scena troppo forte per la Grimaldi, che è fuggita via di casa, seguita dalle Iene che le hanno svelato che si trattava di uno scherzo. Questo però non ha impedito all’attrice di sciogliersi in lacrime. “Datemi un bicchiere d’acqua, mi sto sentendo male – ha singhiozzato Eva, dopo aver scoperto la verità -. Mi è venuto un attacco, mi viene da piangere a pensarci!”.

Poco dopo l’attrice ha commentato su Instagram quanto accaduto: “Dico sempre a Imma che la vita è uno scherzo, ma penso che questa volta mi abbia preso troppo sul serio”.