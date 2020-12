Domenica Live: l’appello di Maria Cristina Maccà, la figlia di Fantozzi

editato in: da

Ha lavorato con grandi registi, dividendosi tra cinema e teatro, ma ormai da qualche tempo Maria Cristina Maccà è in difficoltà economiche. Ospite nel salottino di Barbara D’Urso, a Domenica Live, l’attrice racconta la sua storia e lancia un appello nella speranza di tornare finalmente a lavorare.

Gli ultimi mesi sono stati molto difficili per migliaia di professionisti che operano nel mondo dello spettacolo, sia dietro le quinte che sulle scene. Sono tanti gli attori, più o meno conosciuti dal pubblico, che a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo ancora affrontando hanno perso il lavoro e sono costretti a sopravvivere grazie ad un piccolo sussidio – alcuni, in realtà, non sono riusciti ad ottenere neanche quello. Nei giorni scorsi, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’attrice Maria Cristina Maccà ha rivelato di essere in ristrettezze economiche.

Sono molti i ruoli in cui Maria Cristina ha recitato, ma per il pubblico rimarrà sempre l’indimenticabile Mariangela, la figlia di Fantozzi: accanto a Paolo Villaggio, l’artista ha vissuto il suo momento di gloria. In seguito, ha vestito anche i panni di Uga, la nipote del celebre ragioniere, un altro ruolo iconico. Ma adesso sta attraversando un periodo difficile, ed è ormai da più di un anno che non riesce ad ottenere un lavoro.

Barbara D’Urso ha raccolto la sua testimonianza e ha deciso di invitarla nel salottino di Domenica Live, così da permetterle di diffondere il suo messaggio. Dopo aver ripercorso in breve la sua carriera, la conduttrice le ha lasciato la parola: “Non lavoro più, o meglio non riesco più a lavorare come prima. Credo che, in 35 anni di dura gavetta, non abbia ancora capito cosa sia veramente il mondo dello spettacolo. Quello che conosco molto bene è però il lavoro dei lavoratori dello spettacolo, che sono disposti a fare mille sacrifici per raggiungere un obiettivo, per sopravvivere”.

Maria Cristina Maccà ha poi rivelato le sue attuali condizioni economiche: “Ho avuto 3.800 euro di sussidi per quest’anno e non ho altre entrate. Mi sostengo da sola, con i pochi risparmi che mi sono messa da parte. Ma sono quasi finiti”. E, dietro suggerimento della D’Urso, ha lanciato un accorato appello: “Vorrei tornare a lavorare come facevo prima”.