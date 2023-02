Arianna Mihajlovic: “Sorrido e mi trucco ma il mio cuore piange”

La perdita di Sinisa per Arianna Mihajlovic è qualcosa che non avrebbe mai potuto immaginare. La morte del Campione l’ha lasciata senza forze, ma con il desiderio di lottare e di sorridere per la sua famiglia, per i figli che hanno avuto e per la nipotina, Violante, che le ricorda molto il suo amato. Su Instagram, Arianna si è lasciata andare in uno sfogo, soprattutto per alcune critiche ricevute: “Sorrido e mi trucco ma il mio cuore piange”.

Arianna Mihajlovic, lo sfogo su Instagram

Nessuno dovrebbe commentare le reazioni a un lutto. Ognuno risponde al dolore in modo personale. Non c’è nemmeno un “modo giusto” per vivere la perdita dell’amore della propria vita, perché rimangono il silenzio e il rumore al contempo: l’assenza, ma anche i ricordi che popolano la mente e il cuore. Arianna Mihajlovic, dopo la morte di Sinisa avvenuta il 16 dicembre 2022, ha voluto condividere un post importante su Instagram, ricordando a tutti che oltre all’apparenza c’è sempre tanto di più.

“Faccio fatica a tirar fuori le mie emozioni… è il mio stile, il mio vissuto, che nessuno di voi conosce! Preferisco sempre farmi vedere sorridente, forte, truccata e ben vestita… in realtà il mio cuore piange specialmente quando sono sola! Questo è il mio modo di elaborare il lutto! Non so se sia giusto o sbagliato, ma questa sono io”, ha scritto a corredo di una foto davvero unica.

L’addio a Sinisa è qualcosa che la Mihajlovic sta cercando di interiorizzare, giorno dopo giorno. Non è immediato salutare l’anima gemella, l’amore della propria vita, un marito e un padre affettuoso. Per ventisette anni, hanno fatto sognare, con la loro forza, la battaglia vissuta l’uno al fianco dell’altra, senza mai lasciarsi la mano, nemmeno per un momento.

Arianna Mihajlovic, il ricordo di Sinisa su Instagram

Non passa giorno senza pensare al suo Sinisa: negli ultimi tempi, come a voler esorcizzare il dolore, ha condiviso su Instagram diverse foto del loro amore. “È la notte che ti frega”, aveva scritto a un mese dalla scomparsa, ammettendo che, proprio nel momento in cui le luci del mondo si spengono, è lì che il dolore e i ricordi si fanno ancora più vivi e nitidi.

Grande è l’affetto e il sostegno dei figli, come quello di Virginia Mihajlovic, che ha spesso lasciato dei commenti ai post della madre: “Vi amo. Non sarete mai distanti”. La coppia, che si è conosciuta durante gli anni ’90, ha vissuto un vero e proprio colpo di fulmine. Il matrimonio, l’arrivo dei cinque figli, una vita vissuta insieme. “So che le devo tutto”, aveva detto Sinisa.

Il sostegno ad Arianna Mihajlovic

“È ingiusto che tu debba dare spiegazioni, ma comprendo anche la necessità”, ha scritto Elena Santarelli nel post di Arianna. E sono tanti i commenti di sostegno nei suoi confronti, di una donna che ha perso il suo faro, e che non ha intenzione di cedere, ma di essere un punto di riferimento per la sua famiglia, come lei stessa ha ammesso più volte. “Nell’immaginario collettivo una persona che soffre deve piangere e strapparsi i capelli tutto il giorno?”, ha scritto un utente, e non possiamo che essere d’accordo.