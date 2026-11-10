Ex modella famosissima negli anni '80, si è spenta a 74 anni dopo una lunga battaglia contro la sclerosi multipla. La notizia data dai suoi figli, avuti dall'attore

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Getty Images Toukie Smith e Robert De Niro negli anni '90

Toukie Smith, celebre modella e attrice statunitense ed ex compagna di Robert De Niro, è morta il 4 novembre 2026 all’età di 74 anni in un ospedale di New York. La notizia è stata confermata dai figli gemelli, Airyn e Julian De Niro, i quali hanno comunicato che la madre si è spenta dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro la sclerosi multipla.

Icona della moda negli anni ’80

Nata Doris A. Smith a Philadelphia nel 1952, sebbene il suo nome sia stato sempre associato, soprattutto all’estero, a quello di Robert De Niro, Toukie (soprannome datole da sua nonna) ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura e nella moda americana: è stata infatti una delle modelle di punta degli anni ’70 e ’80, sfilando per stilisti del calibro di Versace, Chanel, Thierry Mugler e per suo fratello, il noto fashion designer Willi Smith. Nel 1978 è stata nominata “Modella dell’anno” da Bloomingdale’s ed è passata alla storia come la seconda modella afroamericana a ricevere un manichino con le proprie sembianze.

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Carriera in TV e al cinema

Sul piccolo schermo è ricordata principalmente per il ruolo di Eva Rawley nella sitcom della NBC 227 (dal 1989 al 1990). Ha inoltre recitato in film come Talkin’ Dirty After Dark e A casa di Joe (Joe’s Apartment). Oltre alla carriera nell’intrattenimento, Toukie Smith era nota a New York anche come imprenditrice culinaria, avendo gestito con successo il ristorante Toukie’s.

La storia d’amore con Robert De Niro

Toukie è stata legata sentimentalmente all’attore premio Oscar Robert De Niro dal 1988 al 1996. La coppia ha avuto due figli gemelli, Julian e Aaron, nati tramite madre surrogata nel 1995. Se Julian, il gemello maschio, è rimasto generalmente lontano dai riflettori, Airyn -nata appunto Aaron – ha fatto pubblicamente coming out come donna transgender nel 2025. E papà Robert De Niro ha sempre espresso pieno sostegno alla transizione della figlia.

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Aaron, diventata Airyn con il sostegno di mamma e papà

Ad aprile 2025, Airyn ha attirato una vasta attenzione mediatica a livello internazionale dopo aver fatto pubblicamente coming out attraverso un’intervista approfondita rilasciata alla nota rivista queer Them. Nel corso dell’intervista, ha raccontato di aver iniziato la terapia ormonale sostitutiva nel novembre del 2024 e ha condiviso a cuore aperto le complessità vissute durante la crescita, descrivendo la sensazione di non sentirsi mai “abbastanza” legata a una specifica identità, oscillando tra la percezione di sé in termini di etnia e genere.