Stella del Carmen Banderas: la bellissima figlia di Antonio diventa modella

editato in: da

Le figlie dei Vip che sono diventate modelle

È un perfetto mix della bellezza di mamma e papà: Stella del Carmen, la figlia di Antonio Banderas e Melanie Griffith, ha fatto il suo debutto ufficiale come modella e ha tutte le carte in regola per farne un mestiere.

Occhi verdi, lunghi capelli biondi che le incorniciano il viso e un’eleganza innata: Stella sembra la copia della nonna materna Tippi Hedren, musa del regista Alfred Hitchcock. Classe 1996, la figlia d’arte ha posato a Los Angeles per un brand messicano di moda sostenibile. Senza trucco né filtri, Stella è stata fotografata da Joaquín Castillo, che ne ha messo in risalto la sua bellezza fresca e naturale.

Che la sua sia una parentesi o meno nel mondo della moda è ancora troppo presto a dirsi: pare proprio che la giovane Banderas abbia tantissime idee e che tra le sue mani ci siano altrettanti progetti da portare avanti.

Sebbene abbia avuto come genitori due grandi attori di Hollywood, Stella è cresciuta lontano dai riflettori. Ma, come ha confidato in una lettera aperta a Vanity Fair Spagna qualche anno fa, “ho passato i primi anni della mia vita viaggiando da un set all’altro, ho visto tutto il mondo e ho frequentato scuole incredibili”.

Stella Banderas ha fatto il suo debutto cinematografico a soli 3 anni: ha recitato, infatti, nel film d’esordio alla regia del papà Pazzi in Alabama, con la madre Melanie nel ruolo della protagonista. Da allora ha seguito i genitori nel loro lavoro, osservando e apprendendo tutto il necessario. Inizialmente la giovane aveva scelto di studiare Storia dell’Arte, poi però si è avvicinata al mondo della recitazione, iscrivendosi nel 2018 – come ha svelato Antonio Banderas – alla scuola di recitazione della mitica Stella Adler a New York.

“Mia figlia Stella sta studiando Arte drammatica” aveva rivelato l’attore. “Ci ha sorpreso tutti perché non voleva mai stare di fronte alle telecamere e poi improvvisamente ha fatto il salto”.

Pare però che nei suoi progetti non ci sia sono la recitazione. La giovane Banderas, come si evince dal suo profilo Instagram, è affascinata anche dal mondo del beauty: a soli 24 anni, lo scorso dicembre ha annunciato la creazione del suo brand Lightbound.