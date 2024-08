Sofia Vergara, i figli al centro delle cause del divorzio da Joe Manganiello

Fonte: IPA Joe Manganiello e Sofia Vergara

Sofía Vergara e Joe Manganiello hanno annunciato il divorzio un anno fa, ma le cause della fine della loro storie non erano mai state chiarite. Una relazione che non ha retto la crisi del settimo anno, sembrerebbe, ma sicuramente i due erano tra le coppie più belle e invidiate di Hollywood. A comunicarlo, al tempo, un comunicato stampa congiunto, chiedendo a tutti di rispettare la loro privacy. Sposatisi nel 2015 in Florida si sono fatti amare sui social con scatti ironici e romantiche dediche, ma la scelta di allontanarsi sarebbe giunta di comune accordo a causa di divergenze caratteriali. Ora entrambi dicono la loro sulle cause che hanno portato al divorzio.

Sofía Vergara e Joe Manganiello: le cause del divorzio

Nel 2023 Sofia Vergara e Joe Manganiello hanno deciso di mettere fine al loro matrimonio, ma le cause della separazione non sono mai state svelate. Tra i due si è soltanto prolungata una battaglia a suon di dichiarazioni e ora, a distanza di un anno, è stato Manganiello a rompere il silenzio.

“Si è parlato molto sulla stampa del mio desiderio di avere una famiglia. Questo semplicemente non è vero. Abbiamo provato ad avere una famiglia per il primo anno e mezzo. Per il primo mese ci siamo frequentati. Le ho detto: ‘Se non vuoi più figli, capirò. Dimmelo e saprò di cosa si tratta e non c’è problema’. Ma per lei non è stato così e le ho giurato che non l’avrei mai lasciata se non avesse funzionato“, ha rivelato Manganiello in un’intervista.

Ma a rispondere è stata proprio l’ex moglie Sofía Vergara, che in un’altra intervista ha dichiarato di essere rimasta sorpresa perché pensava che il non volere un figlio fosse la ragione della fine del suo matrimonio“. Il mio matrimonio si è rotto perché mio marito era più giovane, voleva avere figli e io non volevo essere una vecchia mamma. Sento che non è giusto nei confronti del bambino. Rispetto chiunque lo faccia, ma non fa più per me. Ho già avuto un figlio a 19 anni e sono pronta per diventare nonna, non madre”, ha detto Vergara a un quotidiano spagnolo.

Sofía Vergara “incredula” rispetto alle motivazioni dell’ex marito

Ma in un’altra intervista, Vergara si è detta incredula rispetto alle parole di Manganiello, e arrivò al punto di chiedersi se il suo ex marito sia stato sincero parlando delle sue motivazioni. “Alla fine, non si sa mai se è quello che ha effettivamente detto. Ho letto molte cose che ho detto e mi sono detto, ‘Eh?’ Cosa faccio, lo chiamo? Non so se l’ha detto”, ha detto Vergara.