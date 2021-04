Serena Enardu e il figlio positivi al Covid: “Supereremo anche questa”

editato in: da

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Serena Enardu e il figlio sono risultati positivi al Covid. Ad annunciarlo è stata proprio l’ex tronista di Uomini e Donne che ha pubblicato un post su Instagram. “Io e Tommaso POSITIVI al COVID – ha scritto -. Supereremo anche questa amore mio. Fortunatamente i sintomi si sono palesati in forma lieve… Adesso, ovviamente siamo in isolamento, io farò il prossimo tampone il 6 Aprile e Tommy l’8. Grazie a tutti per i messaggi di sostegno e supporto!”.

La Enardu ha rassicurato i fan riguardo le sue condizioni di salute, affermando che trascorrerà il periodo di isolamento in Sardegna, sua terra d’origine, tornata dal 22 marzo in fascia arancione. Tommaso ha 16 anni ed è l’unico figlio di Serena, frutto di una precedente relazione di cui l’ex tronista non ha mai parlato pubblicamente.

La Enardu sta vivendo un periodo molto particolare della sua vita. Dopo il lungo tira e molla con Pago, qualche settimana fa aveva annunciato di essere single. I due, legati da sette anni, si erano separati durante l’esperienza di Temptation Island, per poi tornare insieme durante il GF Vip. Mentre Pago era impegnato con Tale e Quale Show, Serena gli aveva fatto sentire tutto il suo sostegno (anche con la sorella Elga) e i due, a poco a poco, si erano riavvicinati. Così tanto da far presagire un ritorno di fiamma che, alla prova dei fatti, non c’è mai stato. “A un certo punto, bisogna rassegnarsi – aveva confidato la Enardu qualche giorno fa -. L’accanimento terapeutico non porta da nessuna parte. Sono single e così voglio restare”.

Forte, bellissima e decisa, Serena Enardu è stata fra le troniste più amate di Uomini e Donne. Era il 2007 quando l’influencer fece sognare il pubblico con la sua love story con Giovanni Conversano, poi l’addio doloroso (lui oggi è felice accanto a Giada Pezzaioli da cui ha avuto due figli), e la convinzione di aver trovato l’amore con Pago, sino alla fine della relazione. Di recente Serena aveva annunciato la volontà di dedicarsi esclusivamente al lavoro e al figlio, mettendo da parte la vita sentimentale.