Sabrina Salerno e il tumore: “Da una donna questi messaggi mi lasciano senza parole”

Sabrina Salerno ha raccontato e continua a parlare dell’intervento subito a causa di un tumore al seno, una massa maligna che le è stata asportata. L’intervento è riuscito e lei ha espresso il desiderio di tornare alla sua normalità. Com’è ovvio, direte. Eppure il suo esporsi, il tornare in palestra e alla sua routine di sempre hanno generato una reazione a catena di commenti e critiche, spesso piuttosto aspre, spingendola a condividere uno sfogo più che legittimo.

Lo sfogo di Sabrina Salerno

“Io parlo di questa malattia per condividere con tutte le donne, per mettere l’accento sulla prevenzione, su quanto è importante perché ti può salvare la vita, ma da una donna questi messaggi così mi lasciano scioccata e senza parole“, ha detto in un breve video, dopo aver mostrato tra le storie di Instagram uno scambio di messaggi che l’ha lasciata parecchio amareggiata.

“Si potrebbe evitare di pubblicizzare la malattia… Se non si fa ognuno esprime i suoi pensieri. Comprensibile”, le ha scritto una utente social a cui ha risposto: “Conosci la parola PREVENZIONE? I tumori non si pubblicizzano, si vivono sulla propria pelle. Si divulga la malattia perché oggi c’è tanta ricerca e speranza”. La donna in questione, però, le ha dato della supponente.

“Ecco perché blocco le persone – aveva spiegato la Salerno in un video precedente -. A mio parere i pazienti devono fare i pazienti, i chirurghi i chirurghi, gli oncologi gli oncologi. Quando non si conosce il percorso di una persona, ognuno ha la sua storia in questo campo, stiamo parlando di un tumore al seno, non ci si può mettere a fare ‘l’allegro chirurgo’, a fare il gioco del dottore senza avere le conoscenze. Io non voglio che vengano scritte cose che non stanno né in cielo, né in terra, di persone che non sono competenti e che possono far preoccupare altri che, come me, stanno facendo un percorso, chi più, chi meno difficile, con più o meno forza. Non voglio che siano disturbate anche solo minimamente da certi commenti inappropriati”.

E ancora, in risposta a chi l’aveva aspramente criticata, invitandola a vergognarsi per esser già tornata alla sua routine in palestra: “A queste persone dico che gli oncologi consigliano vivamente di continuare ad allenarsi, io sono passata da tre volte a sei volte a settimana in palestra e idem per quanto riguarda il lavoro. A me il tumore lo hanno tolto, quindi posso andare tranquillamente a lavorare, dopo seguirò il protocollo che è quello di fare la radioterapia entro i tre mesi da quando sono stata operata, ecco perché la incomincerò a dicembre. Per contro, la terapia ormonale l’ho già iniziata e quindi non ci sono motivi per i quali io debba stare a casa a piangere in un letto, come alcune persone mi scrivono”.

Come sta Sabrina Salerno dopo il tumore

Informare dovrebbe essere ben accolto e invece, talvolta, sortisce l’effetto contrario. Nell’era dei social in cui chiunque, anche i perfetti sconosciuti, pubblicano continuamente ogni singolo alito o movimento pur di ottenere consensi, parlare di malattia e prevenzione viene visto come una forma di esibizionismo. Siamo proprio un controsenso vivente.

Ed è ancora una volta sui social che Sabrina Salerno aveva, giustamente, aggiornato i follower in merito alle sue condizioni di salute: “Ottobre è stato il mese di un’estenuante attesa, ho già iniziato la terapia ormonale, a dicembre si parte con la radioterapia. Dal 31 ottobre, in Francia, mi aspettano 21 concerti e non vedo l’ora!!!”.

“Inutile dire che la percezione che ho oggi della vita è completamente cambiata – aveva proseguito -. All’inizio mi sembrava tutto un incubo, strada facendo ho compreso che, tutto questo stravolgimento, potesse essere un’opportunità di cambiamento personale profondo. Sorrido molto di più alle persone, soprattutto a quelle che non conosco, per contro sono delusa da altre che pensavo di conoscere. Mio marito, mio figlio e alcune amiche sono stati il mio quotidiano supporto e questa è stata la mia più grande fortuna. Abbraccio fortissimo tutti, uomini e donne, che in questo momento stanno vivendo un percorso simile o più faticoso del mio. La vita è meravigliosa e vi giuro che mai avrei pensato di scrivere una frase simile a dispetto di tutto!!! Come si cambia… un’ex malinconica cronica”.