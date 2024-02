Sabrina Ghio, la figlia in ospedale: “Mi sono fidata di un pediatra che si è rubato soldi”

Grosso spavento per l'ex ballerina ed ex tronista di Uomini e Donne per la piccola Mia di un anno e otto mesi

Fonte: Getty Images Sabrina Ghio

Ore di ansia e tanta preoccupazione per Sabrina Ghio. Mia, la figlia più piccola dell’ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne, è finita in ospedale. “Mi sono fidata di un pediatra che si è rubato soldi”, ha scritto sui social network la 38enne in un lungo sfogo in cui ha accusato schiettamente un medico senza però rivelare la sua identità.

La figlia di Sabrina Ghio in ospedale

“La vita è piena di imprevisti, alcune volte belli, altre purtroppo no…Mi sono sentita dire che era una semplice influenza, che ero esagerata e addirittura mi sono fidata di un pediatra che in realtà si è rubato solo soldi dicendomi che i polmoni erano puliti…”, ha scritto Sabrina Ghio tra le storie di Instagram a corredo di una foto in cui abbraccia teneramente la figlia Mia che è stata ricoverata in ospedale. “Ieri mattina dovevo partire per Milano, lasciando Mia alle nonne, ma dopo la nottata ho deciso di annullare tutto e sono andata in pronto soccorso perché avevo capito che c’era qualcosa che non andava. Mia era completamente abbandonata alle mie braccia senza reagire…”, ha spiegato l’ex volto delle trasmissioni di Maria De Filippi.

Terrorizzata per il problema di salute della sua bambina, Sabrina Ghio ha aggiunto: “Alla fine, dopo analisi, tamponi, radiografie e visite, mi hanno comunicato che, oltre a essere disidratata, ha una polmonite in corso che va curata… Quindi ricovero immediato!“. Poi ha così concluso il suo lungo sfogo: “In queste ore in cui non avete avuto nostre notizie ho ricevuto tanti messaggi da parte vostra in cui mi chiedevate notizie su Mia. Quasi come se fossimo tutte mamme collegate da un filo. Grazie per l’affetto e grazie perché stanotte tra una flebo e un pianto e la paura, mi avete tenuto compagnia”.

Sabrina Ghio, l’intervento della figlia

Subito dopo ha postato un video di Mia che con un tubicino nel naso prova a mangiare un biscotto: “Giochiamo con un biscotto (l’intento è quello di farla mangiare giocando). Grazie per l’amore che ci state dimostrando, vi aggiorno presto”. La bambina è la figlia che Sabrina Ghio ha avuto nel giugno 2022 dall’attuale marito Carlo Negri, sposato due anni fa.

Sabrina Ghio è mamma anche di Penelope, nata nel 2013 dal rapporto con l’ex marito Federico Manzolli. Dopo le varie esperienze in televisione – le più importanti restano quelle ad Amici e Uomini e Donne – Sabrina si è data da fare come influencer e social media manager. Su Instagram è seguita da oltre 800mila follower.

Prima dei problemi di salute di Mia, Sabrina Ghio era al settimo cielo per l’acquisto della sua nuova casa, che aveva festeggiato con una foto di famiglia postata sul web. “Ma ti rendi conto di quanto la vita sia imprevedibile??? Io e Carlo non ci stavamo neanche simpatici ed ora non posso immaginare una vita senza lui, una vita senza questo… abbiamo costruito così tanto che se ci penso mi emoziono! In questa foto quattro persone felici che sognano da due anni questa casa… la nostra casa. Manca poco”, aveva confessato la Ghio.