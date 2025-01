Roger Mantovani, chi era il conduttore morto a 59 anni: dalla radio ai programmi Mediaset

Fonte: Facebook - Roger Mantovani Roger Mantovani

Roger Mantovani aveva solo 59 anni quando è morto per cause non rese note al pubblico. E proprio quest’ultimo, oltre a tantissimi colleghi, non hanno perso tempo per rendergli omaggio. Un artista poliedrico, che ha prestato la sua voce alla radio e al doppiaggio, ma anche il suo volto alla televisione. Ripercorriamo la sua carriera, anche grazie al ricordo di chi lo conosceva bene.

La ricca carriera di Roger Mantovani

Il mondo della radio ma anche quello della televisione piangono la scomparsa di Roger Mantovani, un artista che è stato capace di lasciare il segno ovunque andasse. Classe 1966 e nato a Milano, non solo la sua voce, ma anche la sua bella personalità hanno conquistato il cuore di colleghi e pubblico, come si evince dalla valanga di commenti e messaggi a mezzo social che si sono avvicendati appena uscita la notizia della sua morte. Come riporta il sito di Antonio Genna, Mantovani è morto il 2 gennaio 2025 a Palma di Maiorca.

Aveva 59 anni e ancora molto da dare, ma tanto aveva già dato. Roger Mantovani ha lavorato a lungo per le maggiori emittenti italiane, da Radio Studio Più a Virgin Radio, da Radio Capital a RTL 102.5, ma il suo lungo curriculum non si limita a questo. Oltre a essere speaker radiofonico, infatti, Mantovani ha prestato più volte la voce in TV come doppiatore, spaziando dai cartoni animati (tra tutti Tartarughe Ninja alla riscossa e Slam Dunk) alla pubblicità e alle telepromozioni in Rai e Mediaset, fino ai telefilm.

Non solo voce, ma anche volto. Mantovani ha lavorato come attore sia in teatro – è stato attivo nella compagnia Teatrale Shakespeare & C. diretta dal regista Massimo Navone – che sul piccolo schermo, dove ha recitato nella soap opera Vivere e condotto programmi televisivi: Sabato 4 su Rete 4, On the Road su Odeon Tv, Affare fatto! su Canale 5 e altri.

Il ricordo dei colleghi

Tanti i tributi da parte dei colleghi, che non hanno perso occasione per esprimere tutta la loro tristezza per la dipartita di Mantovani, ma soprattutto per ricordare la sua professionalità. Tra questi l’attore e conduttore radiofonico Leonardo Manera: “Apprendo ora che è mancato Roger Mantovani. Insieme a lui feci molte serate tra il 1987 e il 1993, lunghe serate di viaggio per raggiungere le discoteche di tutta Italia, quando lavoravamo per l’agenzia Paoni di Gianni Merenda. È passato molto tempo, molti anni, ma il ricordo di quelle notti resta indelebile. Ciao Roger, ti ricorderò per sempre con sincera stima e vero affetto. Insieme a te se ne va anche una parte di quegli anni, dove tutto ci sembrava possibile”.

Gli fanno eco le parole dell’Associazione Il Collare d’Oro, di cui Mantovani era strenuo sostenitore: “Con immensa tristezza, oggi piangiamo la scomparsa di Roger Mantovani, una voce storica delle radio, della TV e delle serate italiane. Roger non era solo un grande professionista, ma anche un amico speciale, un sostenitore e un vero alleato dell’Associazione Il Collare d’Oro. Con lui se ne va un pezzo del cuore di ciascuno di noi. Grazie, Roger, per tutto quello che hai fatto e per quello che hai rappresentato. La tua voce continuerà a risuonare nei nostri ricordi e nei nostri cuori”.

Si è unito al coro anche Emilio Redaelli, voce di All Music Digital Radio: “Ho saputo solo poco fa la triste notizia della scomparsa di Roger Mantovani, speaker radiofonico e doppiatore dotato di una delle più belle voci in circolazione. Non ho mai avuto il piacere di conoscerlo personalmente ma lo ricordo ai microfoni di alcune importanti emittenti radiofoniche FM milanesi. È stato sicuramente un nome importante anche nel mondo del doppiaggio. Con lui se ne va uno dei protagonisti dell’era pionieristica delle radio”.