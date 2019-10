Chi era Roberta Fiorentini, Itala nella serie tv Boris

editato in: da

Roberta Fiorentini, l’amatissima Itala della serie tv Boris, si è spenta. L’attrice è venuta a mancare all’età di 70 anni. A dare l’annuncio della sua morte la pagina Facebook dedicata alla celebre fiction che ha pubblicato un messaggio di cordoglio per la famiglia dell’artista. “Con grande dispiacere vi annuncio che oggi è venuta a mancare Roberta Fiorentini – si legge nel comunicato -. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia”.

Classe 1948, Roberta era figlia di Fiorenzo Fiorentini, grande attore e sceneggiatore. Sin da piccola era cresciuta in mezzo all’arte e aveva iniziato a recitare da giovanissima mostrando talento e verve comica. Per portare avanti la sua passione aveva fondato la Scuola di Teatro Popolare di Fiorenzo Fiorentini, insegnando recitazione per 12 anni.

Nel 2007 il grande successo grazie alla serie tv Boris in cui interpretava la segretaria Itala, poi il film dedicato allo show, uscito nel 2011. Il pubblico aveva imparato ad affezionarsi a lei e ai suoi ruoli sempre sopra le righe. Nel corso degli anni l’abbiamo vista in tante altre pellicole, da Due vite per caso di Alessandro Aronadio, ad Assolo di Laura Morante, sino a SMS – Sotto mentite spoglie di Vincenzo Salemme e Un matrimonio da favola di Carlo Vanzina.

Itala è senza dubbio il personaggio a cui Roberta Fiorentini era legata di più. Nello show Boris l’attrice interpretava una segretaria raccomandata che non era molto ligia al lavoro e amava bere vino, tanto da essere soprannominata Brunella di Montalcino. Fuori dagli schemi e fedele solo ai potenti, Itala era spesso irascibile con Alessandro, lo stagista interpretato da Alessandro Tiberi, ma era capace anche di gesti teneri nei confronti di Renè Ferretti, il regista interpretato da Francesco Pannofino.

Memorabile la scena in cui fa morire il pesce rosso Boris dopo avergli dato per sbaglio un pezzo di lardo. Solo qualche settimana fa Pannofino, ospite di Vieni Da Me, aveva ripercorso gli anni felici sul set di Boris, ricordando con Caterina Balivo il successo di una serie che il pubblico non ha mai dimenticato.