Pamela Anderson è (di nuovo) single: il divorzio a un anno dalle nozze

Pamela Anderson: tutti i suoi amori, tra matrimoni e grandi passioni

Pamela Anderson, l’esplosiva bionda protagonista della serie cult Baywatch, è tornata single (sì, di nuovo). Si era sposata in piena pandemia con Dan Hayhurst, sua guardia del corpo, ma pare che a distanza di poco più di un anno le cose non siano andate per il verso giusto. Al punto che l’attrice ha deciso di “collezionare” il suo sesto divorzio.

Il breve matrimonio “pandemico” della Anderson

La notizia è stata riportata da Pagesix e pare non ci siano dubbi: Pamela Anderson ha divorziato per la sesta volta. L’attrice era legata al bodyguard Dan Hayhurst dal 2020, quando i due decisero di celebrare (piuttosto in fretta) le nozze con una cerimonia molto romantica tenutasi in gran segreto durante la vigilia di Natale, nella casa della Anderson situata nell’isola di Vancouver.

Pamela aveva iniziato a frequentare Hayhurst nel settembre dello stesso anno, appena sette mesi dopo la sua separazione dal magnate di Hollywood Jon Peters. Tra i due era scoccata sin da subito la scintilla, anche grazie alla comune passione per gli animali. Entrambi sono attivisti coinvolti in prima persona in progetti e campagne a sostegno di questo importante tema, anzi Hayhurst è uno dei fondatori di un “santuario” degli animali situato in Canada.

Perché Pamela divorzia da Dan Hayhurst

Perché tra i due è finita? In realtà le ragioni sembrano piuttosto semplici (e comprensibili). Una fonte vicina all’attrice ha confermato la fine della love story, sottolineando come la loro (breve) unione fosse una sorta di “vortice pandemico” che via via, col passare dei mesi, si è naturalmente esaurito.

Qualche dettaglio in più arriva dalle colonne di Pagesix, grazie alle dichiarazioni di un’altro rappresentante dell’attrice che ha dichiarato che le cose tra i due ormai andavano male già da qualche tempo. Complici gli effetti della pandemia sulla loro vita di coppia, a quanto pare la Anderson si sarebbe stufata del comportamento del bodyguard, piuttosto scortese nei suoi riguardi. “Dan si è rivelato un idiota per Pamela: era scortese – ha rivelato la fonte -. Dopo aver trascorso ogni secondo insieme con qualcuno, lo conosci meglio – e in peggio. Loro si sono conosciuti meglio e, così facendo, Pamela ha capito che Dan in realtà non era quello giusto”.

La fretta è una cattiva consigliera, come si suol dire. E probabilmente il problema sta tutto qui. I due non si conoscevano fino in fondo al momento delle nozze e, dopo due anni di convivenza l’uno al fianco dell’altra, si sono resi conto di non avere poi così tanto in comune.

Il sesto divorzio di Pamela Anderson

Pamela Anderson è una delle icone indiscusse degli anni Novanta e oggi, all’età di 54 anni, è più bella che mai. Non basta questo, però, per tenersi un uomo accanto e a dirla tutta sembra che l’attrice non faccia altro che collezionare un divorzio dietro l’altro.

Quello con Dan Hayhurst è il sesto divorzio per la Anderson, immediatamente successivo alla rottura con il magnate di Hollywood Jon Peters, con il quale è rimasta sposata per appena dodici giorni. Un vero record, insomma.

La Anderson è stata sposata anche con Kid Rock (per un anno), poi con Rick Salomon (per due volte). Ma le nozze con il batterista dei Mötley Crüe, Tommy Lee, dal quale ha avuto i figli Brandon Thomas e Dylan Jagger, oggi poco più che ventenni, sono sicuramente le più celebri. Una love story molto discussa che è finita mille volte sulle pagine di gossip, tanto da diventare protagonista di una nuova serie tv prodotta da Hulu – Pam & Tommy – alla produzione della quale la stessa Pamela ha partecipato attivamente.