Morto James Earl Jones, la carriera unica dell’attore

Fonte: Getty Images James Earl Jones

Una notizia ha scosso il mondo del cinema internazionale nella giornata del 9 settembre 2024. James Earl Jones è morto, lasciando dispiaciuti tutti coloro che hanno apprezzato le sue doti attoriali in pellicole leggendarie come Il Principe cerca moglie, dove, seppur in un ruolo secondario, è riuscito a lasciare il segno a livello mondiale. Ma l’artista era conosciuto al grande pubblico anche per la sua brillante carriera da doppiatore, che l’ha visto protagonista anche della fortunatissima saga Guerre Stellari, dove ha prestato la sua voce all’antagonista per eccellenza della produzione cinematografica: Darth Vader.

James Earl Jones si è spento a 93 anni

James Earl Jones è morto all’età di 93 anni nella sua casa di New York, nella mattinata del 9 settembre 2024, anche se la notizia ha raggiunto i suoi tanti ammiratori solo qualche ora dopo. A dare il triste annuncio è stato l’agente della star hollywoodiana, come riportato da Variety. Non sono state rese note le cause della morte del talento del cinema e non è stata nemmeno comunicata la tipologia e la data di celebrazione del commiato dall’importante attore, a cui vorranno partecipare i suoi tanti ammiratori, che hanno potuto apprezzare il suo talento in numerose produzioni cinematografiche e teatrali.

Durante la sua lunga carriera attoriale, James Earl Jones è stato insignito di diversi premi importanti. Primo tra tutti, l’Oscar alla Carriera, tributato all’artista nel 2012 dalla giura del agognato premio. Ma già nel 1971, James Earl Jones era stato candidato alla vittoria della prestigiosa statuetta dorata, nella categoria di migliore attore protagonista per la sua magistrale performance nella pellicola Per salire più in basso.

James Earl Jones, la formidabile carriera

La scomparsa di James Earl Jones ha commosso milioni di ammiratori in giro per il mondo, visto che la fama dell’attore non aveva confini, avendo partecipato a delle produzioni cinematografiche, in veste di attore o di doppiatore, che hanno riscosso un successo davvero planetario. Come scordare la sua interpretazione magistrale in Conan il barbaro, nei panni di Thulsa Doom o quella del padre del protagonista di Un Principe cerca moglie, il re un po’ ironico, un po’ serio che ha intrattenuto generazioni di spettatori.

James Earl Jones era nato il 17 gennaio 1931 ad Arkabutla, ma la sua carriera nel mondo del cinema era già segnata, in parte, fin dalla nascita, visto che il padre era Robert Earl Jones, un noto attore, che decise di non stare al fianco del figlio, durante la sua infanzia, preferendo, invece, lasciare la famiglia, prima della sua nascita.

Malgrado il suo essere un figlio d’arte, per diverso tempo, ben otto anni, James Earl Jones decise di non far sentire la sua voce, a seguito di una balbuzie giovanile. Un insegnante, però, trovò la giusta chiave per spingerlo a esprimersi e, da lì, è cominciata la sua brillante carriera. Dopo un avvio di formazione militare e gli studi come dottore, infatti, l’attore cominciò a studiare recitazione, ottenendo la Laurea alla School of Music, Theatre & Dance nel 1955.

La produzione che lo ha reso noto al grande pubblico internazionale è Radici – Le nuove generazioni, una serie televisiva del 1979, in seguito l’attore ha partecipato a diverse produzioni come L’uomo dei sogni e, nel ruolo di doppiatore Guerre Stellari e I sogni di Pinocchio. James Earl Jones, nel corso della sua lunga carriera, ha prestato la sua voce anche a Mufasa de Il re Leone. L’attore è stato protagonista di numerose produzioni teatrali, che gli sono valsi anche due Tony Awards.