Morta Lisa Loring, la prima e indimenticabile Mercoledì Addams

Fonte: Getty Images Lisa Loring nel 1983

Lisa Loring, la prima e indimenticabile Mercoledì Addams del cinema, è morta domenica 29 gennaio 2023 per un ictus, a soli 64 anni. A darne la notizia su Facebook la sua amica del cuore Laure Jacobson che ha scritto che l’attrice è stata staccata dalle macchine che la tenevano in vita, dopo essere stata colpita da una emorragia cerebrale causata dal fumo e dell’ipertensione.

A confermare la notizia, la figlia Vanessa Foumberg che ha detto a Variety: “Mamma se ne è andata pacificamente, con entrambe le sue figlie che le tenevano le mani”.

Fonte: Getty Images

Lisa Loring, nata nelle isole Marshall nel 1958, è stata sposata quattro volte e ha avuto due figlie Marianne e Vanessa e aveva cominciato a posare come modella e a recitare fin da bambina, per poi diventare famosa nel mondo intero con il personaggio di Mercoledì nella prima trasposizione cinematografica della famiglia più dark e amata di tutte: gli Addams.

Fonte: Getty Images

Loring ha cominciato a vestire i panni della piccolina di casa a soli sei anni. Lo spettacolo è andato in onda per due stagioni dal 1964 al 1966 per un totale di 64 episodi. Il suo personaggio era dolce ma cupo e adorava collezionare animali domestici raccapriccianti tra cui una lucertola di nome Lucifero, un ragno vedova nera di nome Homer e una bambola senza testa.

Fonte: Getty Images

L’attrice è stata di nuovo Mercoledì nel film per la televisione del 1977 Halloween con la famiglia Addams. Il ruolo è stato successivamente interpretato anche da Christina Ricci, che ha recitato nel film di successo del 1991 The Addams Family, diretto da Barry Sonnenfeld, con con Anjelica Huston nei panni di Morticia, Raúl Juliá in quelli di Gomez e Christopher Lloyd come Zio Fester, e poi nel suo sequel, Addams Family Values (La famiglia Addams 2).

L’attrice aveva sposato il suo primo marito – il fidanzato d’infanzia Farrell Foumberg – a soli 15 anni e ha ha avuto la sua prima figlia Vanessa l’anno successivo. Il matrimonio è finito nel 1974 e in seguito Lori ha sposato l’attore Doug Stevenson nel 1981, dal quale ha avuto la seconda figlia Marianne, per poi divorziare due anni dopo.

Fonte: Getty Images

Il suo terzo marito è stato la star del cinema per adulti Jerry Butler, sposato nel 1987, prima che i due divorziassero nel 1992. Ha sposato il suo ultimo marito Graham Rich nel 2003 e ha divorziato da lui nel 2014.

Della sua esperienza come Mercoledì Addams Lisa conservava sempre un bel ricordo: “Eravamo come una vera famiglia: non avrebbero potuto scegliere un cast e una troupe migliori”, aveva detto in un’intervista su YouTube del 2017. “Carolyn Jones e John Astin – i Gomez e Morticia originali – sono stati come genitori per me. Sono stati fantastici.’

Con la morte di Loring, proprio John Astin è ora l’ultimo membro sopravvissuto del cast originale de La famiglia Addams.