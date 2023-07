Lutto per Monica Leofreddi, l’addio su Instagram: “Quanto ti voglio bene”

Fonte: Ansa Monica Leofreddi, l'addio al fratello Emilio su Instagram

Grave lutto per Monica Leofreddi, che su Instagram ha dato l’annuncio della scomparsa del fratello Emilio, a cui era (è, per rispettare il tono del post) enormemente legata. La perdita di Emilio Leofreddi lascia un vuoto enorme: artista, padre, marito. Un uomo sempre pronto a sostenere tutti, e che si è fatto voler bene sempre da tutti. Attraverso un carosello di scatti pieni di sentimento e significato, la Leofreddi ha dato l’ultimo saluto al fratello Emilio.

Monica Leofreddi in lutto: l’addio al fratello Emilio su Instagram

Un post su Instagram, l’ultimo saluto pieno d’amore e di dolore al contempo. “Era mio fratello: è mio fratello. Era un artista: è un artista. Era un padre, un marito, un figlio, uno zio, un amico. Tutto ciò che è stato lo sarà per sempre nei ricordi, nelle sue opere libere, rivoluzionarie, visionarie. Immortali”, così ha iniziato il suo post Monica Leofreddi, con un meraviglioso scatto di Emilio Leofreddi. Occhi sinceri, sorriso appena accennato, un uomo buono. Emilio è scomparso ieri, 22 luglio 2023, a Roma.

“Quanto ti voglio bene, brother. Vi aspettiamo per ricordarlo e per pregare per lui lunedì alle ore 16 nella Basilica di Santa Maria in Trastevere”, ha aggiunto, per dare a tutti la possibilità di rivolgere l’ultimo saluto a Emilio Leofreddi. Tantissimi i messaggi di sostegno, non solo dai fan, ma anche da tanti vip del mondo dello spettacolo, come Sabrina Salerno, Arianna Mihajlovic, il giornalista Roberto Alessi. “Monica, ti abbraccio. Un uomo fortunato ad avere una sorella come te”. Un cordoglio unanime. “Comprendo il tuo immenso dolore. Ti sono sinceramente vicina. Un abbraccio colmo di affetto”, anche Sandra Milo si è unita ai tanti commenti pieni d’affetto nei confronti della conduttrice.

Chi era Emilio Leofreddi, fratello di Monica

Pittore, autore video: Emilio Freddi, durante la sua vita, è stato un artista di immenso talento. Classe 1958, è nato a Roma, città nella quale ha lavorato da sempre. Diverse le installazioni di cui si è occupato nel corso della sua carriera, dagli anni degli anni ’90 ad oggi. Una delle più famose è indubbiamente l’installazione “Balene”, realizzata contro la caccia alle balene e sostenuta da Greenpeace. Una ulteriore installazione indimenticabile è “Contact” contro la pena di morte, a cui Amnesty International ha dato il proprio sostegno.

Il suo lavoro lo ha portato anche a vivere in India, soprattutto per il progetto tra arte e viaggio: Dreams, infatti, è stato uno dei suoi lavori più famosi, per cui ha realizzato diverse opere, esposte in Italia così come in America e in Egitto, dove ha anche ricevuto il Premio della Critica. Ma nel corso della sua carriera ha ricevuto grande plauso anche in Germania, in Cina, in India e negli Stati Uniti.

Il suo talento è stato riconosciuto in tutto il mondo e non solo in Italia, un pittore quotatissimo, come ricorda Dagospia, che ha avuto la possibilità di esporre anche in luoghi iconici dell’arte, a Washington, al Cairo, o ancora alla Galleria d’Arte Moderna. Il vuoto che lascia è incolmabile, come artista, come padre, marito, figlio e fratello.