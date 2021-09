Michela Coppa è diventata mamma: “È nata Fara”

Mamme e papà vip del 2021

Michela Coppa è diventata mamma. La showgirl, arrivata al successo grazie a programmi cult come Passaparola e La Corrida, ha annunciato la nascita della primogenita. Da sempre molto riservata e pronta a proteggere la sua vita privata, Michela è legata da diverso tempo all’imprenditore Cristian Milia.

La modella ha pubblicato sui social uno scatto che la ritrae sorridente e felice insieme alla piccola Fara Alma. “Sei arrivata piccola Fara Alma, anima luminosa – ha scritto -. Abbiamo lottato insieme da subito e finalmente ti ho tra le braccia! Con la tua voglia di vita hai stupito tutti, anche me, nascendo in anticipo di una settimana! Sono bastate 12 ore dall’inizio della rottura delle acque per guardarti negli occhi! Piena di capelli e di nuova vita! Grazie a tutte per i vostri messaggi! Stiamo bene e totalmente innamorate!”.

Su Instagram, dove è seguita da migliaia di fan, la showgirl aveva raccontato la sua gravidanza, piena di gioia, ma segnata anche da alcune difficoltà. “Finalmente possiamo dirvi che siamo in due da un po’ di mesetti – aveva confidato sul suo profilo -, anche se tante di voi se ne erano già accorte conoscendomi bene. Che emozione indescrivibile ragazze, soprattutto perché dopo tutte le analisi ora sono tranquilla e posso condividere con voi la mia prima gravidanza!”.

Michela aveva spiegato di aver avuto dei problemi, senza però scendere nel dettaglio: “Sono entrata da due settimane nel quarto mese e vi racconterò presto come ho vissuto questi mesi perché non sono stati facili – aveva confessato -. La vita decide a prescindere da noi e ho imparato ancora di più cosa significa accettare. Grata di vivermi questi momenti indimenticabili e finalmente in vostra compagnia!”.

Nei giorni scorsi Michela Coppa aveva svelato di essere pronta per il parto, mostrando nelle Stories di Instagram la cameretta della piccola. Poco prima di annunciare la nascita di Fara Alma, la showgirl aveva raccontato sui social la corsa in ospedale e l’emozione per il parto imminente. “Abbiamo rotto le acque, ci siamo!”, aveva rivelato, postando poi un’immagine da neo-mamma con un sorriso luminoso. “È nata Fara, che emozione”, aveva scritto.