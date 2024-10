Massimo Ghini, 70 anni di teatro e amori: dal flirt con Sabrina Ferilli al matrimonio con Nancy Brilli

Fonte: IPA Massimo Ghini

Il suo è tra i nomi che si legge più spesso tra i titoli di coda. Nato a Roma nel 1954 (quest’anno compie 70 anni), ha iniziato a recitare negli Anni ’80 e non ha mai smesso. L’esordio con maestri del calibro di Zeffirelli e Strehler, i primi passi al fianco di quel mostro sacro di Vittorio Gassman. Ha recitato nelle più alte delle opere teatrali del nostro secolo, ma non si è negato il divertimento delle commedie, delle serie tv, persino dei cinepanettoni. Quello di Massimo Ghini è un curriculum senza fine e senza confini, ma nonostante la foltissima carriera, l’attore ha trovato anche il tempo per sposarsi tre volte e diventare papà quattro.

Massimo Ghini e Sabrina Ferilli, da amanti ad amici

Massimo Ghini e Sabrina Ferilli hanno più volte recitato fianco a fianco. Ci sono divertiti parecchio assieme all’amico Christina De Sica, sui set dei cinema di Natale. La loro è un’alchimia che buca lo schermo e che trova origine in un lontano e ormai sopito amore. I due attori ebbero una storia nel 1986, un anno di quasi amore che, infine, si scoprì essere una profonda amicizia. Quasi quarant’anni dopo, infatti, da amici non hanno mai smesso di cercarsi e supportarsi.

Il colpo di fulmine con Nancy Brilli

Finì in amicizia anche la ben più intensa storia con Nancy Brilli. I due si conobbero sul set della miniserie Due Fratelli, era il 1987. Massimo aveva più di 30 anni ed era già un personaggio di gran rilievo nel mondo dello spettacolo, Nancy aveva appena spento 23 candeline e muoveva i primi passi nel cinema. Fu colpo di fulmine esploso in una risata: i due convolarono a nozze pochi mesi dopo il primo incontro. “Ci siamo sposati per allegria. – rivelò lei – Stavamo bene insieme, ridevamo molto”.

E lavorano anche parecchio, forse troppo. Nel 1990, dopo tre anni di amore, arriva il divorzio. “Il lavoro che facciamo ci ha portato a essere sempre più distanti e a prendere strade diverse” ha raccontato lui anni dopo. Ma Ghini rassicura che la separazione è avvenuta “senza conflitti. Anzi, siamo rimasti ottimi amici”. E anche grandi colleghi, tornati più volte sullo stesso set.

Il folle amore per Paola Romano

Massimo Ghini non è praticamente mai stato single. Neppure il tempo di lasciare la casa che condivideva con Brilli che ha iniziato una relazione con Federica Lorrai. Storia che portata alla nascita dei gemelli Lorenzo e Camilla (che oggi lavora a Forum). I gemellini hanno appena 10 mesi quando Massimo scappa di casa, destinazione: Paola Romano. L’attore conosce la costumista a una festa di Capodanno a casa di amici in comune: “Ci siamo guardati e ci siamo riconosciuti perché ci eravamo già incontrati. Lei era la donna più bello di Salerno. Dopo 15 giorni, siamo scappati”.

Quando l’amore chiama impossibile non rispondere (Amor c’ha nulla amato ecc…) e così, nonostante i bambini e la compagna, e il fatto che lei fosse la ex fidanzata di un suo caro amico, Ghini corre tra le braccia di Paola. Era destino. Diventano ben presto una famiglia, nel 1996 nasce Leonardo, nel 1999 Margherita. Tre anni dopo le nozze. Oggi Massimo e Paola sono ancora assieme e affiatatissimi e formano, assieme ai 4 figli, una felice famiglia allargata.