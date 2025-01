Fonte: IPA Madame

Negli ultimi anni si è fatto un gran parlare del grado di sicurezza della città di Milano. Per quanto continui a essere un magnete per tutt’Italia, lavorativamente parlando, è innegabile la trasformazione in corso. Persone comuni e Vip lanciano costantemente degli allarmi e ora all’elenco si è aggiunta anche Madame. La cantante ha subito un furto e ha chiesto aiuto ai suoi fan.

Madame, auto rubata

Anche i ricchi e famosi piangono, verrebbe da dire. Madame ha infatti svelati ai suoi fan d’aver subito un grave furto. Milano non lascia scampo neanche ai Vip e così: “Ciao amici, mi è stata rubata la macchina a Milano. Se qualcuno dovesse trovarla, per cortesia, non esitate a scrivermi”.

Un appello alla sua numerosa fanbase, che ha ricevuto dettagli ben precisi. Francesca Calearo (questo il vero nome dell’artista) ha infatti precisato: “Golf grigia scura, targa FY188DK”. Un annuncio per tutti, potenzialmente anche i ladri redenti.

A cena con Madame

È facile pensare come l’artista si ritroverà con un gran numero di messaggi poco attinenti alla questione. Possiamo facilmente immaginare in quanti l’accuseranno in qualche modo, sulla scia del “hai tanti soldi, ti preoccupi di una Golf rubata”.

Sappiamo però che la giovane ha le spalle abbastanza larghe e, via social, ha già precisato di non tollerare falsi avvistamenti e cose di questo genere: “Sono di cattivo gusto”. Tutti bloccati, viene da pensare, e largo soltanto a chi intende davvero darle una mano.

In cambio già svelata la ricompensa. Chiunque dovesse riuscire nell’impresa, avrà modo di trascorrere una serata con l’artista, che ha spiegato: “Ovviamente offro cena in cambio. Non vi lascio mani in mano, pargoli”.

Vandali contro Bianca Atzei

Come detto, però, Milano è sempre più al centro dell’attenzione per quanto riguarda il tema sicurezza. Anche Bianca Atzei ha suonato il proprio personale allarme, raccontando di un’esperienza tremenda nel capoluogo lombardo.

“In un mese è la seconda volta che mi spaccano il vetro della macchina”. Ha spiegato come in pieno centro sia stata di fatto presa di mira. Da una parte si teme l’azione di vandali e dall’altra il tentativo di agguantare qualsiasi cosa di valore possa esserci nell’abitacolo.

Dal canto suo, però, la Atzei ha preso provvedimenti. Ha infatti una telecamera e mira a denunciare l’autore del gesto, mostrando il suo viso alla Polizia. Ciò però non cambia lo stato emotivo: “Da tempo ho paura di andare in giro per Milano. La sera non esco da sola se non con il mio compagno. Dalle 18 in poi uscire con mio figlio mi preoccupa. Come mi preoccupa il suo futuro”.