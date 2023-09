Lutto a “Uomini e Donne”: addio all’ex Cavaliere Donato Barbuzzi

Fonte: Getty Images U&D, che fine hanno fatto i tronisti più amati

Un lutto ha colpito la trasmissione Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Lo storico ex cavaliere del Trono Over, Donato Barbuzzi, è deceduto: l’annuncio, dato dalla famiglia nella serata del 14 settembre 2023, è stato condiviso sulla pagina Facebook, che verrà chiusa presto, in segno di rispetto.

Uomini e Donne, addio all’ex cavaliere Donato Barbuzzi

“Vorremmo comunicare a tutti gli amici che purtroppo il nostro caro papà Donato Barbuzzi è volato in cielo e per questo motivo chiuderemo il suo profilo Facebook. Grazie a tutti”, un messaggio sentito da parte della famiglia sulla pagina Facebook per annunciare la scomparsa di Donato Barbuzzi, ex Cavaliere del Trono Over che aveva lasciato il programma dopo aver trovato l’amore al di fuori del dating show.

Qualche anno fa, Donato Barbuzzi aveva scelto di partecipare a Uomini e Donne per trovare l’amore. In trasmissione, si era distinto per simpatia e originalità, tanto da rimanere nel cuore degli spettatori anche dopo aver lasciato lo studio. Nessun ulteriore dettaglio è stato condiviso dai figli, per rispettare la memoria del padre. Sotto il post, però, centinaia di commenti a sostegno e supporto della famiglia, ricordando uno dei protagonisti del parterre di Uomini e Donne.

Durante l’edizione del 2014, Barbuzzi aveva poi scelto di uscire dallo studio per conoscere una signora fuori dai riflettori. Dopo la sua avventura nello show di Maria De Filippi, aveva semplicemente condiviso qualche scatto su Facebook, ricordando quei momenti indubbiamente magici e divertenti della sua vita. Barbuzzi aveva lasciato decisamente il segno all’interno del programma.

“Riposa in pace Donato, eri una bellissima persona… un bacio fin lassù”, ha scritto un’utente. “Era un bel peperino… l’ho conosciuto a Uomini e Donne. Mi dispiace molto… Sentite Condoglianze ai familiari. Riposi in Pace”. E ancora: “Condoglianze infinite, spero solo che abbia riso nelle sale di Uomini e Donne“. Un vero e proprio fiume di affetto per lui e anche per la famiglia.

Chi era Donato Barbuzzi

Fino al 2014, lo abbiamo visto nel parterre maschile di Maria De Filippi. Poi, improvvisamente, aveva annunciato con gioia di voler uscire dallo show per una signora che gli aveva fatto provare quelle emozioni che tanto ricercava. Residente in provincia di Potenza, precisamente a Palazzo San Gervasio, Barbuzzi curava la sua pagina Facebook quasi quotidianamente, e aveva stretto dei legami con i tanti fan dello show, che non lo avevano mai dimenticato. Del resto, è stato uno dei Cavalieri più iconici del parterre Over di Uomini e Donne, in grado di strappare più di un sorriso con la sua allegria e la sua personalità frizzante.

Difficile, al momento, capire se ci sarà o meno un ricordo in trasmissione dell’ex Cavaliere. Le puntate di Uomini e Donne, infatti, vengono registrate con largo anticipo proprio per garantire la messa in onda quotidiana. Al momento, la nuova stagione è partita l’11 settembre 2023, dopo un po’ di indecisione sulla data, e si è già resa protagonista di una proposta di matrimonio in studio, ovvero tra Gabriela e Giuseppe, coppia iconica di Temptation Island, con la complicità di Maria De Filippi e Filippo Bisciglia.