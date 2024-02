Lorella Cuccarini, quanto è alta: il trucco del tacco sottile e dei pantaloni palazzo

Lorella Cuccarini è alta 1,73 metri. Adora le décolleté e i sandali-gioiello, non rinuncia mai ai tacchi nemmeno quando balla

Lorella Cuccarini è alta 173 centimetri, per un peso medio di circa 56 chili, come aveva svelato un paio di anni fa. Classe 1965, la ballerina e presentatrice ha da sempre una forma fisica invidiabile e un portamento elegante, frutto non solo di alimentazione sana e allenamenti, ma anche di qualche trucco di guardaroba.

Quanto è alta Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini è stata scelta come una delle co-conduttrice di Sanremo 2024, con lei anche Teresa Mannino e Marco Mengoni. Forte dei suoi 173 centimetri di altezza, la showgirl è perfetta per affrontare questa sfida accanto ad Amadeus che per la cronaca misura 1,84 metri.

Come dice il proverbio, altezza mezza bellezza e così Lorella sfrutta i suoi centimetri nel migliore dei modi, scegliendo look appropriati alla sua figura e in grado di slanciarla. Sicuramente la Cuccarini predilige i tacchi alti, possibilmente sottili.

Lorella Cuccarini, i tacchi che regalano centimetri

Il suo stile è classico, la vediamo prevalentemente indossare delle décolleté, di solito senza plateau ma spesso con stiletti sfidanti che certamente allungano le gambe e regalo centimetri in più. La versione estiva, o di gala, sono i sandali gioiello.

Rarissimamente la vediamo portare sneaker, giusto per praticità, magari tra una prova e un’altra e abbinandole ai jeans, e credo non sia praticamente mai capitato di vederla con le ballerine, scarpe comodissime ma a volte difficili da indossare, se lo scopo è quello di elevare la propria figura. Lorella abbina strategicamente i tacchi alti e sottili, ma mai esagerati, con i pantaloni, molto spesso a palazzo e lunghi oltre le caviglie. Un piccolo stratagemma che assottiglia la figura.

Lorella Cuccarini, le sue scarpe iconiche a Sanremo e non solo

Sul palco dell’Ariston abbiamo visto la Cuccarini esibirsi lo scorso anno durante la serata dei duetti, dove con Olly si è scatenata nel suo celebre brano La notte vola. In quell’occasione ha indossato un mini dress di piume e sandali dal tacco vertiginoso, ma ovviamente si trattava di un costume di scena.

D’altro canto, anche quando presenta Lorella è impeccabile con le sue décolleté che caratterizzano il suo look da quando ha esordito in tv, con opportuni aggiornamenti e modifiche a seconda dei gusti e delle tendenze.

In ogni caso ai tacchi non rinuncia nemmeno quando balla sul palco, piuttosto indossa quelle scarpe da ballo che hanno preso proprio il suo nome e che in gergo si chiamano proprio “le Cuccarini” e che sono propriamente dotate di un tacco che va dai 5 ai 7 centimetri.