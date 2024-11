Levante cambia look, il nuovo taglio (corto) della cantante

Levante ha cambiato look e ha scelto un taglio corto audace: il bixie cut. Questo nuovo stile riflette la sua personalità eclettica

Fonte: IPA Levante, nuovo look

Levante sorprende ancora una volta con il suo spirito innovativo e la capacità di reinventarsi. Durante la presentazione del suo ultimo libro, Opera Quotidiana, l’artista ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli che ha catturato l’attenzione del pubblico e dei fan: un moderno bixie cut, in linea con le tendenze più attuali del 2024. Questa scelta audace rappresenta non solo un cambiamento estetico, ma anche un ulteriore capitolo nella sua narrazione personale, fatta di espressione artistica e continua evoluzione.

Il nuovo look di Levante: tra eleganza e grinta

Il bixie cut di Levante è una fusione perfetta tra il pixie cut e il caschetto al mento, una scelta che rispecchia la sua personalità versatile. Il taglio, scalato e stratificato, incornicia il volto della cantante, valorizzando la sua forma naturale e conferendo un mix unico di eleganza e spirito rock. La particolarità di questo styling è il ciuffo frontale più lungo, che si adagia lateralmente in modo sinuoso, creando un effetto armonioso ma allo stesso tempo deciso.

Levante ha sfoggiato questo look durante un evento speciale alla Milano Painting Academy, in occasione dell’uscita del suo libro Opera Quotidiana. Il nuovo taglio non solo riflette il suo carattere artistico, ma si inserisce tra le principali tendenze del 2024, offrendo un’ispirazione per chi cerca un cambiamento di stile audace e moderno.

Fonte: IPA

Un taglio di capelli, una dichiarazione di stile

Non è la prima volta che la mamma di Alma Futura utilizza i capelli per raccontarsi. Già in passato, la cantante aveva sperimentato con le tonalità, passando da un biondo fragola a sfumature corvine, simbolo delle sue radici mediterranee. Con questo bixie cut, Levante abbraccia una nuova fase della sua vita, una scelta che richiama i concetti di autodeterminazione e body positivity che spesso emergono nelle sue opere.

Fonte: Getty Images

Opera Quotidiana: il nuovo capitolo di Levante

Oltre al cambiamento estetico, Levante continua a sorprendere anche sul piano creativo. Con Opera Quotidiana, il suo ultimo libro edito da Rizzoli, l’artista esplora un nuovo linguaggio espressivo, intrecciando musica, poesia e pittura. Il libro è una raccolta di 90 poesie e 13 dipinti originali, un vero manifesto artistico che racconta la contemporaneità attraverso emozioni, ritagli di giornale e tavole dipinte.

Durante la promozione del libro, Levante ha trasformato le strade di Milano in un palcoscenico d’arte, con figuranti che esponevano cartelloni e declamavano poesie. Questo approccio, definito dall’artista come una “guerriglia urbana”, ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di rompere gli schemi tradizionali e di coinvolgere il pubblico in modi inaspettati.

Fonte: Getty Images

Una voce per le donne

Levante non si limita a esprimere se stessa attraverso la musica o l’arte visiva. Durante il Vanity Fair Stories 2024, la cantante ha portato sul palco il messaggio di forza e indipendenza che permea tutte le sue opere. Parlando della sua poesia La tua voce, ha dichiarato: “Non esistono principesse e neanche tanti principi, ma esseri umani. Auspico che tutte le donne utilizzino la propria voce per farsi sentire”.

Questo messaggio, insieme al suo nuovo taglio corto, rappresenta un simbolo di cambiamento e di consapevolezza. Levante, con il suo bixie cut e la sua arte poliedrica, continua a ispirare donne di ogni età, incoraggiandole a trovare il proprio posto nel mondo e a esprimersi senza paura.