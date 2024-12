Pieraccioni ha svelato il motivo dietro alla collaborazione a sorpresa con Alessandro Siani, in un film non diretto da lui

Leonardo Pieraccioni è presente un po’ ovunque in questo periodo, impegnato com’è nel lancio del suo ultimo film, Io e te dobbiamo parlare. Una pellicola insolita, stando a quella che è la sua carriera, dal momento che ha preso parte alla pellicola diretta da un altro regista.

Tra giornali, podcast e programmi, ha raccontato il set, il lavoro al fianco di Alessandro Siani e anche aneddoti della propria vita personale. Uno in particolare, che ha coinvolto la madre di sua figlia, ha interessato i fan.

Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi

Al tempo in cui Leonardo Pieraccioni iniziò a frequentare Laura Torrisi, in molti ebbero da ridire per la differenza d’età. La loro è stata però una relazione vera, coronata dalla nascita di una bambina, Martina, venuta al mondo nel 2010.

Sono stati insieme dal 2007 al 2014 e l’ex del Grande Fratello è stata anche coinvolta dal regista toscano in uno dei suoi film, Una moglie bellissima. Intervistato da Il Messaggero, ha risposto a una curiosità proprio relativa a questo amore passato.

Il rapporto tra lui e la sua ex è oggi ottimo. I rancori di un tempo sono sfumati e Pieraccioni è felicemente impegnato da sei anni con Teresa Magni. Quella rottura lo aveva segnato particolarmente e infatti ha spiegato: “Dopo Laura Torrisi non ho fatto sesso per tre anni e mezzo”. Al tempo lei si ritrovò anche a dover giustificare la propria relazione successiva. Si parlò di tradimento alla base dell’addio ma non ci fu alcuna infedeltà. Avevano semplicemente deciso di annunciarlo alla stampa anni dopo. Da tempo, però, ognuno conduceva la propria vita.

Il film con Siani

Come detto, però, oggi Pieraccioni è al fianco di Teresa Magni e la ringrazia proprio per questo film al fianco di Alessandro Siani. Ha spiegato come questa collaborazione gli abbia chiarito un concetto in mente: “Vorrei fare coppia con tutti quelli che si vogliono divertire e non si prendono sul serio dopo mezzo successo”.

In precedenza non avrebbe preso in considerazione l’idea di lavorare in un film non diretto da lui. A fargli cambiare idea è stata però proprio la sua compagna: “Facevo le mie cose e andava bene così. Devo dire che è stata la mia fidanzata. Quando ha letto il soggetto, mi ha detto che faceva ridere. ‘Mi piacerebbe tanto vederti imbranato’”.

Sanremo 2025

In tanti si aspettano una sua comparsata sul palco dell’Ariston. Fianco a fianco con l’amico di sempre Carlo Conti e magari Giorgio Panariello. In realtà una visita è già stata fatta, al fianco di Siani. Durante Sanremo 2025, però, i tre non si ritroveranno, pare.

Lo aveva già precisato il direttore artistico ma molti non gli avevano creduto. Ora Pieraccioni spiega le sue ragioni per restare in disparte: “Non so se Giorgio, che ha uno spettacolo nuovo, farà un salto. Io assolutamente no. Se fai una figuretta, poi, per un anno e mezzo diventi il metro di paragone. Già vedo tutto ‘ricordate quando Pieraccioni andò lì e sbaglio?’”. Starà a casa e farà il tifo per i due big che preferisce. Dei 30 totali in gara, vorrebbe veder trionfare uno tra Lucio Corsi e Brunori Sas.