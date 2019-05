Le Iene, Nadia Toffa assente nell’ultima puntata: la battaglia continua

editato in: da

Nadia Toffa non ha preso parte alla conduzione dell’ultima puntata de Le Iene. Ad annunciarlo il programma stesso, tramite un comunicato stampa, pubblicato sul sito web e sui canali social. Lo stop è dovuto a motivi di salute.

La Toffa– come ormai è noto- sta combattendo da tempo con un tumore al cervello. Una battaglia iniziata nel dicembre 2017, quando la conduttrice è stata ricoverata a causa di un malore, avuto mentre girava un servizio per Le Iene. È così che è venuta a conoscenza della sua malattia.

Nonostante tutto, la Toffa è stata impegnata per diverse puntate con la conduzione de Le Iene, senza mai nascondere la battaglia che stava affrontando. Sempre solare e positiva, la conduttrice ha condiviso tutti gli aspetti della sua malattia, dimostrando una grande forza. Questa volta però arriva uno stop, a spiegarne il motivo un comunicato del programma:

“Stasera la nostra Nadia Toffa non sarà presente nell’ultima puntata de Le Iene. Ha intrapreso una cura un po’ stancante e ha deciso di conservare le energie riposandosi a casa. Stasera ci guarderà dalla tv.”

Come è facile immaginare, infatti, le cure che Nadia Toffa sta portando avanti possono avere delle controindicazioni. Condurre un programma, inoltre, non è semplice e può essere molto stancante. Per questi motivi la conduttrice ha sentito la necessità di una pausa.

Consapevoli che l’assenza della Toffa avrebbe fatto preoccupare i fan e il pubblico del programma, Le Iene hanno chiarito che terranno tutti aggiornati sulle condizioni di salute della conduttrice. Lei stessa darà notizie dai suoi profili social. A guidare il programma per l’ultima puntata saranno, invece, solo Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma.

I tre conduttori hanno aperto la puntata spiegando l’assenza della collega. Giulio Golia ha affermato:

“Sta facendo delle cure stressanti. Se lo dice lei che è stanca ci potete credere”.

Giulio, Mattia e Filippo le hanno poi mandato un abbraccio virtuale e un messaggio di incoraggiamento. Anche il calore del pubblico si è fatto immediatamente sentire. Sotto il post pubblicato su Instagram da Le Iene, infatti, sono apparsi immediatamente numerosi commenti di sostegno.