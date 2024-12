Kim Kardashian in total red: il look natalizio non è mai stato così sensuale

Kim Kardashian ha dato inizio alle festività natalizie con un look total red decisamente audace: tra scollatura e cut-out, non rinuncia mai alla sensualità

Fonte: IPA Kim Kardashian

Un Natale all’insegna della sensualità per Kim Kardashian. La popolare influencer ha scelto infatti di celebrare le feste invernali con un look molto particolare: come da tradizione ha puntato sul total red, rendendo il tutto più accattivante con cut-out ed una scollatura vertiginosa.

Il look natalizio di Kim Kardashian

Kim Kardashian ha fatto dell’audacia in fatto di look il suo marchio di fabbrica. E anche in vista del Natale ha scelto di restare fedele alla sua immagine di sex symbol. In occasione di una cena con la sua famiglia, infatti, l’imprenditrice è stata immortalata a Los Angeles con un look festivo molto sensuale: la Kardashian ha puntato su un attillato abito rosso in pelle con profonda scollatura all’americana e cut-out lungo il busto.

La vita e la parte anteriore del modello erano decorati con dettagli di stringhe, mentre attraverso lo spacco posteriore della gonna ha fatto capolino uno stivale ortopedico nero: la star si è infatti rotta il piede all’inizio del mese, ed è impossibilitata a camminare con calzature ordinarie. Per quanto riguarda l’hairstyle, la protagonista di Al passo coi Kardashian ha puntato su lunghe e morbide onde, sfoggiando un trucco glamour con una tonalità neutra per le labbra. A completare il look, una collana a forma di croce color argento.

Kim Kardashian ha condiviso diverse foto della serata, che si è svolta nel ristorante messicano Casa Vega, sul suo profilo Instagram: nel carousel, che la ritrae bellissima e sorridente, l’influencer ha incluso uno scatto che ricreava in modo giocoso la sua famosa foto del 2014 per Paper Magazine, che, all’epoca, “mandò in tilt internet.”

Il Natale in casa Kardashian

Kim Kardashian e le sue sorelle hanno sempre celebrato il Natale in grande stile, organizzando una super festa il giorno della Vigilia. A iniziare la tradizione, nel lontano 1987, era stata la mamma Kris, ma negli ultimi anni sia lei che sua sorella Kourtney hanno allestito dei party nelle rispettive abitazioni. Quest’anno, tuttavia, l’imprenditrice ha intenzione di mantenere un profilo basso, come rivelato in un’intervista a Vogue.

“La festa sarà più intima a causa di alcuni lavori in corso. Daremo quindi un piccolo ricevimento solo per la famiglia, ma sono molto contenta. Questo non vuol dire che non ci vestiremo in modo ricercato” ha rivelato l’ereditiera tranquillizzando i suoi fan. Lecito quindi attendersi degli outfit degni di nota da Kim e dalle sue sorelle, che non hanno mai rinunciato ad uno stile eccentrico ed originale neppure nelle occasioni più formali.

Alla festa natalizia prenderanno ovviamente parte anche i figli della Kardashian, nati dal matrimonio con Kanye West: North, 11 anni; Saint, 9; Chicago, 6; e il piccolo Psalm, di soli 5 anni. “I bambini adorano la nostra festa, e tutti i loro amici vorrebbero venire perché ci divertiamo un mondo. Ma preferisco tenere la tradizione in famiglia” ha proseguito la star. Insomma, almeno per il Natale Kim preferisce concedersi solo all’affetto dei cari, rinunciando al glamour e alle amicizie famose che riempiono la sua vita nei restanti 364 giorni dell’anno. E non si può certo darle torto.