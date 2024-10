Fonte: IPA Kim Kardashian

Kim Kardashian non smette mai di stupire, soprattutto quando si tratta di hairstyle. Ma se in passato aveva sorpreso i fan rinunciando al nero corvino per un originale biondo platino, nelle ultime ore ha invece abbracciato un intenso rosso ciliegia. E in molti, complici anche le lentiggini sul viso, hanno stentato a riconoscerla.

Il nuovo look di Kim Kardashian

Kim Kardashian cambia look ed è quasi irriconoscibile. Gli ultimi post pubblicati sul profilo Instagram dell’influencer, infatti, la ritraggono con un’inedita (e lunghissima) chioma rossa, mentre sul volto appaiono delle piccole lentiggini. Una vera e propria trasformazione, che non ha tuttavia nulla a che vedere con l’imminente arrivo di Halloween: la nuova immagine della Kardashian, infatti, è arrivata in concomitanza del lancio di un nuovo prodotto della sua linea beauty SKKNBYKI.

Nei primissimi piani che la ritraggono, Kim mette in mostra, oltre ad un invidiabile incarnato dorato e sopracciglia visibilmente più chiare del solito, anche delle labbra perfettamente definite: “Vi presento Silk Matte Lip Color 🎀 Un rossetto color crema, leggero e arioso, che si trasforma da una texture burrosa unica in una finitura opaca, setosa e naturale” ha scritto l’imprenditrice presentando la sua nuova creazione. L’attenzione dei fan, tuttavia, è stata totalmente catalizzata dal nuovo hairstyle della loro beniamina.



“Questa donna può praticamente sfoggiare qualsiasi colore di capelli” ha scritto una fan; “Il rosso ti dona benissimo, e valorizza il tuo incarnato” ha spiegato un’altra utente. “Non cambiarlo più” ha infine supplicato un ultimo ammiratore. E, a guardare gli scatti, non si può che concordare.

La collezione beauty di Kim Kardashian

Resa celebre dal reality show Al passo coi Kardashian, Kim ha saputo sfruttare al massimo la popolarità per diventare un‘imprenditrice di successo. La sua linea SKKN è nata, a suo dire, per “ridefinire gli standard di bellezza”: “Ispirata dalla mia passione per il beauty e dai segreti che nel corso degli anni ho carpito dai professionisti, ho creato SKKN BY KIM per rendere i prodotti di skincare e il make-up accessibili a tutti” scrive l’influencer sul sito del brand.

“La mia missione è quella di sostenere l’inclusione e ispirare sicurezza nelle donne. Non vedo l’ora che questi prodotti diventino parte integrante della vostra routine” ha spiegato ancora Kim. L’ex moglie di Kanye West ha all’attivo anche una linea di abbigliamento e lingerie, Skims, del valore di oltre 4 miliardi di dollari. Il brand è inoltre partner ufficiale dei giocatori NBA, WNBA e USA Basketball, ai quali fornisce la biancheria intima. L’ultimo progetto di Kim in ordine cronologico è invece SSKY, un fondo di private equity che investe in svariati settori, dal lusso al commercio digitale, passando per media, intrattenimento e prodotti di consumo.

Insomma, gossip e scandali sembrano ormai solo un lontano ricordo per l’influencer, che oggi fa parlare di sé soprattutto per le lungimiranti scelte imprenditoriali. D’altro canto, la secondogenita di Kris Jenner ha anche brillantemente superato l’esame per diventare avvocato, spendendosi per moltissime cause umanitarie. Insomma, gli anni hanno decisamente dimostrato che, mai come in questo caso, oltre il lato b c’è di più.