Katy Perry brilla con l’abito argentato al Capital’s Jingle Bell Ball 2024

Fonte: IPA Katy Perry in argento al Capital's Jingle Bell Ball 2024

Che Katy Perry sappia stupire ogni volta che sfila su un red carpet non è una novità. La cantante è conosciuta, infatti, non solo per le sue incredibili capacità canore, ma anche per il gusto e la capacità di regalare un effetto wow con look ricercati e mai banali.

Una capacità che ha saputo sfoggiare anche durante i Capital’s Jingle Bell Ball 2024 a Londra, dove si è presentata con un outfit scintillante che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Katy Perry in argento ai “Capital’s Jingle Bell Ball 2024”

Bellissima, di talento e madrina di look stupefacenti. Sul red carpet dei Capital’s Jingle Bell Ball 2024, l’evento natalizio del Regno Unito che si è tenuto all’O2 di Londra, Katy Perry ha saputo brillare proprio come i suoi Firework.

Prima di esibirsi davanti al pubblico, la cantante ha sfilato sorridente sfoggiando un bellissimo abito argentato in paillettes che ha saputo illuminarla e non l’ha fatta passare inosservata. Uno scintillio perfetto per le feste invernali in un outfit composto da un abito senza maniche con profondi spacchi laterali che lasciano intravedere la figura.

Un connubio di lacci e frange, uniti allo strascico laterale, regalano ulteriore audacia e giocosità al magico look della cantante di Roar. Il tutto è stato abbinato a uno smalto cromato coordinato e a splendide décolleté trasparenti, ideali per un look da red carpet.

Fonte: IPA

La scelta dell’argento non è nuova per Katy: già durante gli MTV VMAs 2024, la cantante aveva oprato per un outfit luminoso, proprio come avevano fatto Sabrina Carpenter e Paris Hilton. Anche in questo caso, l’effetto complessivo è quello di una vera diva: lo scintillio perfetto per omaggiare lo spirito glamour del Natale.

Katy Perry strega in rosso sul palco

Come se il look argentato non bastasse a incantare i fan, Katy ha poi stregato la folla con un cambio look sensuale e festivo per la sua apparizione sul palco dell’evento. La cantante ha infatti tenuto compagnia agli spettatori con una performance indimenticabile, in cui ha presentato i brani del suo nuovo album, 143, e ha ripercorso la sua carriera intonando alcuni dei suoi più grandi successi.

Per l’occasione, Katy ha scelto di sfoggiare un outfit rosso per riprendere ulteriormente l’atmosfera natalizia, senza però dimenticare il suo animo giocoso e irriverente.

Fonte: IPA

Look di pelle con crop top senza spalline e minigonna, entrambi rossi e impreziositi da una fibbia argentata, è completato da calze a rete, iconici yeti boots bianchi e make up e accessori sui toni dell’argento a richiamare il look del red carpet.

Non è la prima volta che Katy Perry si distingue per il suo stile unico e la capacità di lasciare il segno. Dai suoi look iconici ispirati al mondo della pop art ai più recenti outfit sofisticati con un tocco inaspettato, la cantante continua a reinventarsi, confermandosi una vera icona di moda e spettacolo. E mentre i fan attendono con trepidazione le prossime tappe del suo tour, una cosa è certa: Katy Perry continua a brillare, sul palco e fuori.