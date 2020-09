Kaia Gerber, la foto per i 19 anni che lascia senza fiato

editato in: da

Kaia Gerber compie 19 anni, ed è più bella (e punk) di mamma Cindy Crawford

Kaia Gerber è una delle modelle più richieste e popolari degli ultimi anni. Ma Kaia Gerber è anche la figlia di una delle top model più famose degli anni ’90, colei che ha incarnato il sogno erotico di moltissimi uomini, l’ideale di bellezza per tante donne e un prototipo di donna giunonica assai diversa da molti modelli femminili attuali: Cindy Crawford.

Kaia, che con la celebre madre condivide i tratti del viso, ma da lei si discosta per una fisicità più esile ed efebica, tanto da essere stata al centro di molte polemiche negli anni per la sua magrezza ritenuta eccessiva e poco educativa per le coetanee, il 3 settembre 2020 ha compiuto 19 anni. E quasi a risposta dei tanti, troppi commenti negativi sul suo fisico, ha postato su Instagram una foto che la ritrae sdraiata e completamente nuda, fatta eccezione per un paio di stivali cuissard, a dimostrazione del suo corpo tutt’altro che scheletrico o “malato”. “Nineteen” 19 anni, ha scritto Kaia a commento della foto. Che ha fatto inevitabilmente il boom di commenti.