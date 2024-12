John Elkann parla della madre Margherita: “Violenta. Lapo ha subito di più”

Fonte: IPA

John Elkann, nipote del celebre Gianni Agnelli e attuale Presidente di alcune tra le società automobilistiche più importanti come Stellantis e Ferrari, è tornato nuovamente a parlare della sua famiglia e, in particolare, del rapporto con sua madre Margherita. In un lungo reportage del settimanale Le Point intitolato Nel mondo segreto di John Elkann firmato da Beatrice Parrino, John ha rivelato dettagli inquietanti sulla figura materna e sull’atmosfera punitiva che aleggiava in casa Agnelli.

John Elkann sulla madre, violenta sia fisicamente che verbalmente

La storia raccontata da John Elkann, dal 2004 sposato con Lavinia Borromeo, è senza ombra di dubbio ben lontana dall’idea di famiglia ideale che ci si potrebbe immaginare. Nel reportage di Le Point l’imprenditore, primogenito di Margherita Agnelli e del primo marito Alain Elkann, racconta di un’atmosfera familiare tesa, violenta e piena di problematiche legate sia al fanatismo religioso che ad una mentalità bigotta. Secondo quanto racconta John, infatti, sua madre Margherita è sempre stata una donna naturalmente violenta, piena di risentimento ed estremamente legata ad un concetto di fanatismo religioso che voleva imporre a tutti i costi sui figli. Elkann racconta di come sua madre tentasse di convertire lui e i fratelli alla religione ortodossa del marito che comunque Margherita non esitava a denigrare di fronte ai figli.

Alain Elkann era un noto giornalista e scrittore statunitense di famiglia ebraica franco-italiana dal quale sua madre Margherita divorzierà solo nel 1981 dopo appena 6 anni di matrimonio.

Dunque gli anni della gioventù di John e dei suoi fratelli Lapo e Ginevra, sono stati caratterizzati da questa continua violenza verbale e fisica della madre, la quale non sopportava di essere contraddetta e ogni punto di vista differente dal suo veniva punito in maniera severa perché non esisteva nessuna forma di dialogo o comunicazione con i figli. Anche Ginevra Elkann ha confermato la versione del fratello ribadendo che la madre era una donna dai nervi fragili e che «Nel momento in cui lui aveva più bisogno di lei, quando si è ritrovato solo con Fiat, lei gli ha voltato le spalle».

John Elkann, la violenza su Lapo e le seconde nozze della madre

La violenza e il risentimento di Margherita sui figli sembrava aumentare quando si trattava di Lapo: nella lunga intervista rilasciata a Le Point John ha infatti raccontato di come Lapo fosse il figlio che ha subito più di tutti e non solo fisicamente. Lapo Elkann, oggi imprenditore e socialite dalla vita piuttosto movimentata, non ha ancora rilasciato dichiarazioni su quanto detto dal fratello, ma alla luce di quanto rivelato da John probabilmente molti comportamenti dell’imprenditore possono essere riletti sotto una luce diversa.

I tre figli diventeranno poi un vero e proprio problema per Margherita Agnelli nel momento in cui, nel 1981, divorzierà dal primo marito Alain Elkann e si unirà in seconde nozze con Serge de Pahlen, nobile russo di origine germano-balta dal quale avrà altri 5 figli: Pietro, Sofia, Maria, Anna e Tatiana.

A quel punto, secondo quanto racconta John nell’intervista, la sua prima vita e i suoi figli diventeranno un vero e proprio intralcio nella nuova vita della donna.

L’eredità di Margherita e i tentativi di riconciliazione

Oggi Margherita Agnelli ha 68 anni ed è una delle eredi della fortuna del padre Gianni. Alla morte dell’avvocato infatti, la figlia eredita una parte del patrimonio pari al 33% ma la sua parte di eredità subirà vicende alterne e, dopo aver ceduto le sue quote alla madre Marella, che le girerà ai nipoti Elkann, rinuncerà all’eredità in cambio di un miliardo e 300 milioni di euro. Nel 2007 però Margherita cambia idea e intenta causa per ottenere una rendicontazione e annullare il patto, convinta che le sia stata nascosta una parte dell’eredità, aprendo così un accertamento fiscale sulla madre Marella e facendo scattare le indagini della Procura di Torino.

Si delinea meglio dunque il profilo di una donna che da sempre è rimasta lontana dal glamour patinato di una dinastia importante, schiva e dal carattere particolare, di cui ora si conoscono ulteriori risvolti.

Nonostante i trascorsi e il carattere irascibile della madre, John Elkann ha però rivelato di aver tentato più volte di riconciliarsi con lei, specie dopo la morte della nonna: «Ho moltiplicato i tentativi di conciliazione nella speranza di ritrovare la pace, l’ultimo dopo il decesso di mia nonna. Ho fatto visita a mia madre» ha concluso Elkann, senza aggiungere notizie di un possibile lieto fine.