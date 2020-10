Heather Parisi e la menopausa: “Sfatiamo un tabù, parliamone”

Heather Parisi ha deciso da tempo di aprirsi senza vergogna né falsi pudori sui social. E ai suoi follower, racconta quotidianamente la sua vita, la routine famigliare, ma anche e soprattutto opinioni su terzi e riflessioni su politica, società e attualità. Dalle restrizioni sul coronavirus, gestite diversamente tra Hong Kong, dove vive, e L’Italia, cui è rimasta legata.

L’ultimo suo post è un tentativo di parlare, tra donne, di un argomento da sempre ritenuto tabù, forse perché segno di inevitabile invecchiamento del corpo femminile: la menopausa.

Heather lancia un invito alle sue follower ad aprirsi, raccontando la propria esperienza e ironizzando sugli effetti collaterali, da sempre ostracizzati: vampate di calore e sbalzi umorali in primis.

Oggi mettiamo i maschietti a nanna, e facciamo “Girl Talk”.

Per molte donne è ancora un tabù, così come lo è parlare del proprio “periodo mensile”.

Abbiamo imparato a destreggiarci tra mestruazioni, gravidanze, allattamento, la crescita dei figli, ma quando “di punto in bianco” arriva la menopausa a farci visita, beh, un po’ ci coglie impreparate.

Brain Fog (mente annebbiata), Hot Flashes (vampate), Insomnia e Mood Swings (sbalzi di umore) vi fanno venire in mente qualcosa?

Dai, non siate timide, prima o poi ci passiamo tutte!

Ho iniziato ad avere le classiche “vampate di calore” verso la fine dei miei 40, anche se sono svanite immediatamente quando sono rimasta incinta all’età di 49 anni e ho dato alla luce i miei due gemelli.

Poi sono ricomparse qualche anno fa e ora ciclicamente fanno capolino nelle mie giornate.

Le perle di sudore sul labbro superiore sono qualcosa che ho SEMPRE avuto, anche quando avevo 20 anni. Sicuramente avrete notato il mio “tic” di asciugarmi con l’indice quando ero in televisione.

Ma ora mi capita di chiedere: Qualcuno ha acceso il riscaldamento? Ho appena iniziato a sciogliermi.

Allora andiamo per ordine…

Brain Fog è uno di quei momenti divertenti (si fa per dire) durante i quali sei immersa in una conversazione e la tua mente diventa improvvisamente vuota, sì BLANK!

Non hai idea di cosa stavi parlando e ti senti insicura come un manichino. Anche se è solo per alcuni istanti, sembra non finire mai.

Mood Swings è un altro piatto del menu “menopausa”.

Happy, Happy, Happy e poi, all’improvviso senza nessun motivo, diventi nervosa e distaccata, permalosa e irritabile. Non è una situazione divertente specialmente quando sei vicino ai tuoi figli.

Già è difficile crescere i nostri preziosi, ma questi sbalzi di umore possono portarti “fuori pista” per alcuni minuti.

L’insonnia a dire il vero è iniziata con la situazione #Covid19 e ha deciso di tenermi ancora compagnia. Ti rigiri TUTTA LA NOTTE e i tuoi pensieri corrono senza fermarsi mai. Poi finalmente ti addormenti, ma è già arrivata il mattino.

Quante di voi stanno vivendo questi momenti, come me? E quante si sentono libere di parlarne? H*

