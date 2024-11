Fonte: Getty Images Halle Berry agli Oscar 2002

L’abito che ha cambiato le regole del gioco, indossato di nuovo da Halle Berry a distanza di 22 anni: un look iconico, che ha fatto la storia del mondo della moda. Il 2002 è stato un anno iconico per tanti aspetti, ma il momento che non potremo mai dimenticare è la vittoria di Halle Berry agli Oscar, la prima donna di colore a vincere la statuetta come Miglior Attrice Protagonista per Monster Ball. Di pari passo con il suo riconoscimento, il suo abito è passato alla storia. Sono passati 22 anni da allora, ma lei è senza età e senza tempo: è sempre bellissima.

Halle Berry indossa l’abito iconico del 2002 di Elie Saab

Mercoledì 13 novembre, in occasione dell’evento 1001 Seasons of Elie Saab a Riyadh, in Arabia Saudita, Halle Berry ha lasciato tutti senza fiato indossando di nuovo quel vestito firmato Elie Saab che ha rivoluzionato i look sul red carpet. Senza se e senza ma. In effetti, questo look ha dato il “La” alla carriera dello stilista amato anche da Kate Middleton, la Principessa del Galles.

Il 24 marzo 2002, alla 74esima edizione degli Academy Awards, Halle Berry è diventata icona di moda e leggenda del cinema. Nello stesso istante. Le regole fashion del red carpet si sono evolute con il tempo, ma senza l’abito di Elie Saab difficilmente sarebbero cambiate così in fretta.

Vedere Halle Berry in passerella con l’iconico abito è come prendere parte di nuovo alla storia della moda: “Ci sono alcuni momenti nella vita che accadono e cambiano le nostre vite per sempre! Vincere un Oscar con il mio abito Elie Saab è stato uno di quei momenti per me”, con queste parole, la Berry ha ringraziato lo stilista per l’opportunità. La cosa – forse – sconvolgente è che l’abito non ha subito alcuna modifica. Sì, è lo stesso abito di allora: sono passati 22 anni. Per noi, forse, ma non per Halle Berry: una bellezza che non conosce tempo.

Il look nel dettaglio: l’abito che ha fatto la storia della moda

Votato come l’ottavo miglior abito da red carpet di tutti i tempi, è stato persino esposto all’Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles. Si compone per una gonna asimmetrica color bordeaux, ma è il corpetto ad aver fatto tutta la differenza del mondo: un modo per esaltare la silhouette femminile, per valorizzarla, con trasparenze e ricami floreali. All’outfit, ha abbinato degli orecchini oversize con pietre preziose: per lasciare risaltare il look, la Berry ha optato per uno chignon molto elegante.

Fonte: Getty Images

1001 stagioni di Elie Saab, sì, ma anche di Halle Berry, che nel 2002, invece, aveva tagliato i suoi capelli: un look corto e distintivo che ha portato durante i primi anni 2000. Una scelta, quella del taglio, che le ha decisamente portato fortuna: “Prima di allora, avevo i capelli lunghi come tutte le altre ragazze. Quando mi sono tagliata i capelli, mi sono sentita al meglio”. Con l’abito di Elie Saab, ha conquistato l’Oscar. Ma anche i cuori di tutti noi, ieri come oggi, per una grande donna dalla bellezza e bravura che non conosce tempo.