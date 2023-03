Giulia De Lellis, ritorno di fiamma con Andrea Damante: l’inaspettata indiscrezione

Fonte: IPA Ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis?

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano, e questa sembra proprio la citazione perfetta se parliamo di Giulia De Lellis e Andrea Damante, che negli anni ci hanno abituati a dei colpi di scena davvero inaspettati. La ex coppia, sbocciata nello studio di Uomini e Donne, potrebbe essersi ricomposta. Una serie di dettagli, raccolti dai fan sui social, si sommano alla notizia delle rotture con i rispettivi partner, come sottolineato dal settimanale Chi e da Fabrizio Corona, che allude a una storia clandestina tra gli ex volti storici del pomeriggio di Canale 5. Ma cosa c’è di vero?

Giulia De Lellis e la rottura con Carlo Gussalli Beretta

Il loro ultimo post sui social insieme risale solo a sette giorni fa, e lo scorso gennaio l’influencer aveva festeggiato con il compagno il suo ventisettesimo compleanno: eppure, stando agli ultimi gossip, la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta sarebbe giunta al capolinea, con un finale affatto da favola.

Lei è mancata al compleanno della suocera, non le ha fatto gli auguri sui social, e si è presentata alla Milano Fashion Week sempre da sola. Cosa è successo davvero? Per ora entrambi hanno preso la strada del silenzio stampa, che sono più come una conferma, visto che, in passato, Giulia aveva sempre smentito le voci di crisi.

La loro intensa storia d’amore era iniziata nel 2020, dopo l’ennesima rottura della De Lellis con il suo ex storico, Andrea Damante che, secondo le notizie delle ultime ore, sarebbe proprio la causa di questa rottura. Eppure, proprio l’influencer, aveva raccontato che Carlo aveva guarito le sue ferite dopo la turbolenta storia precedente: “L’amore è stata una medicina incredibile nella mia vita; il nostro è un amore sano, consapevole, mi ha portato tanta serenità e un senso di completezza bellissimo”.

Andrea Damante e Giulia De Lellis di nuovo insieme: l’indiscrezione

Ma cosa ha avvalorato l’ipotesi della rottura tra Giulia e Carlo? Non solo quelle “assenze” appena elencate, anche una storia Instagram condivisa dalla De Lellis dopo il Super Bowl di Rihanna: un estratto della performance di Stay, con due cuori spezzati, e la frase “Questa canzone…”. Per chi conosce bene Giulia, non è stata una citazione casuale: il brano era proprio la colonna sonora dell’ultima esterna di Uomini e Donne tra lei e Andrea Damante, prima della scelta.

Anche questo, preso da solo, sembrerebbe un indizio debole a favore del ritorno di fiamma tra i due, si tratta di un ricordo importante, e forse niente di più. Ma il settimanale Chi ha lanciato una vera e propria bomba: Giulia e Andrea sono tornati insieme. I due sono arrivati insieme all’ultimo party della fashion week, lasciando tutti senza parole. Un caso? A quanto pare no, perché il gossip nelle ultime ore si sta facendo sempre più bollente.

“Sono amanti”: la rivelazione di Fabrizio Corona su De Lellis e Damante

A dare conferma di tutte le voci in circolazione negli ultimi giorni è arrivato Fabrizio Corona: “Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati ad essere amanti” ha affermato. La coppia, che si era innamorata nello studio di Uomini e Donne, si era lasciata dopo un tradimento del dj, e poi era tornata insieme a sorpresa qualche mese dopo, per lasciarsi poi definitivamente senza ulteriori spiegazioni.

Stando a quanto raccontato da Corona, la fidanzata (ormai ex) di Damante, Elisa Visari, avrebbe trovato delle chat tra i due sul cellulare, e lo avrebbe cacciato di casa. La ragazza, per vendetta, avrebbe mandato gli screen a Carlo Gussali Beretta, facendo scoppiare anche l’altra coppia.