Gigliola Cinquetti e Luciano Teodori, 41 anni d’amore: “Ci dicevano non sarebbe durata”

editato in: da

Quarantuno anni di matrimonio felicissimi quelli di Gigliola Cinquetti e Luciano Teodori. Una storia d’amore voluta dal destino, come ha raccontato la coppia in una lunga intervista nella puntata di Oggi è un altro giorno, il nuovo programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone.

Gigliola e Luciano si sono conosciuti per caso sull’Isola di Ponza, dove erano entrambi in vacanza: lui in tenda con gli amici dell’università, lei in una casa di pescatori con alcuni amici di Verona.

La scintilla tra loro però non è scoppiata in quell’occasione. Ci sono voluti altri due incontri perché nascesse quest’amore destinato ad essere poi travolgente e duraturo: “Il destino ha voluto farci rincontrare per ben altre due volte, casualmente, finché poi alla terza non ci siamo più lasciati un secondo – ha raccontato la Cinquetti -. Ci siamo appiccicati, siamo stati tre mesi insieme e ci siamo sposati, perché abbiamo capito che non riuscivamo più a staccarci”.

La loro relazione, nonostante le differenze caratteriali, ha avuto un inizio travolgente, come ha ricordato con occhi sognanti la cantante: “Quando l’ho conosciuto mi sono subito allineata al suo anticonformismo, al suo essere completamente un uomo libero”.

Luciano Teodori, invece, ha svelato alla Bortone di essersi innamorato della grazia di Gigliola: “Lei mi ha colpito con la sua intelligenza, attenzione, cultura e soprattutto con la sua ironia, per il suo non prendersi mai troppo sul serio”.

Il loro matrimonio è stato celebrato in gran segreto, come ha raccontato il marito della cantante: “In alcuni momenti della vita c’è bisogno di intimità assoluta”. E allo stesso modo la pensa la Cinquetti, che in quel periodo era all’apice del successo: “Volevo ferocemente uno spazio impenetrabile, mio e suo. Ci siamo sposati da soli e, in quei tre mesi in cui ci siamo conosciuti e incontrati, non c’era spazio per nessun altro. E in questa decisione io volevo mettere tutti davanti a un fatto compiuto e irreversibile”.

La Cinquetti, poi, ha scherzato raccontando un aneddoto legato proprio a quel periodo: “Dopo le nostre nozze a sorpresa ci fu un gran spettegolare. Un’amica di mia madre diceva che non sarebbe durata perché tra noi c’era solo una grande attrazione fisica. E menomale che c’era solo quella, forse è per questo che dura!”, ha scherzato la cantante.