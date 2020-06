Chi è Gianni Muciaccia, il marito di Jo Squillo

editato in: da

Gianni Muciaccia è da molti anni al fianco di Jo Squillo: il loro è un sodalizio professionale molto prolifico, ma è anche un’unione sentimentale che si protrae ormai da tantissimo tempo. Ancora oggi, sebbene entrambi abbiano dato una svolta alla loro carriera, continuano a collaborare in maniera proficua.

I primi passi di Gianni Muciaccia nel mondo della musica risalgono alla fine degli anni ’70, quando ha fondato il gruppo Kaos Rock. Nella scena musicale milanese di quel tempo c’era anche il gruppo Kandeggina Gang, dove militava proprio Jo Squillo. Se quest’ultima ha visto decollare la sua carriera a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, quando è addirittura approdata sul palco del Festival di Sanremo accanto a Sabrina Salerno con l’indimenticabile hit Siamo donne, suo marito non ha avuto la stessa fortuna.

L’esperienza con i Kaos Rock si è conclusa nel giro di pochi anni, così Gianni si è dedicato ad un nuovo progetto con la band Kaos e, in seguito, ha dato vita ai New Wave. In tutto questo tempo, ha sempre collaborato con Jo Squillo, che aveva conosciuto negli anni ’80 e che nel frattempo ha sposato. La carriera musicale di Muciaccia si è interrotta presto, almeno per quanto riguarda la sua presenza sul palcoscenico. Dietro le quinte, infatti, il suo nome ha continuato a lungo ad avere grande importanza: come direttore artistico e produttore discografico, ha lavorato con molti grandi artisti e, naturalmente, con sua moglie.

Quando la carriera di Jo Squillo ha virato verso altri ambiti, puntando al mondo della moda e a quello della televisione (la ricordate all’Isola dei Famosi?), anche Gianni ha dato una svolta radicale alla sua attività professionale. Diventato regista, ha portato sul piccolo schermo la trasmissione TV Moda, ideato e condotto naturalmente dalla Squillo. Insomma, da quando si sono conosciuti per la prima volta, le loro carriere si sono intrecciate inesorabilmente e così continua ad accadere ancora oggi.

Sul versante privato, invece, di Gianni Muciaccia e Jo Squillo non si sa nulla. Entrambi sono molto riservati e preferiscono vivere la loro storia lontano dalle luci dei riflettori. Gianni, in particolare, non ha profili social e non compare tra le – tantissime! – foto che sua moglie pubblica su Instagram. Tanti anni fa ha deciso di rinunciare alla fama, e non sembra aver mai rimpianto questa scelta.