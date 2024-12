Gianni Ippoliti aggredito in un parcheggio a Roma: come sta

Gianni Ippoliti è stato aggredito a Roma da un uomo non identificato che gli ha sferrato un pugno in pieno volto: come sta ora

Fonte: IPA Gianni Ippoliti

Un brutto fine anno per Gianni Ippoliti: il conduttore televisivo è stato aggredito e picchiato a Roma da un uomo che si è poi allontanato. Secondo le ricostruzioni, il motivo dello scontro sarebbe un diverbio legato a un parcheggio. Il conduttore, dopo aver ricevuto un pugno in pieno viso, è stato portato in ospedale. Ecco come sta.

Gianni Ippoliti aggredito a Roma

Momenti di paura per Gianni Ippoliti, che nella serata tra sabato 28 e domenica 29 dicembre 2024 è stato aggredito con violenza in pieno centro a Roma, in via de’ Prefetti .

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, il conduttore si trovava nei pressi di un parcheggio, quando un uomo ancora non identificato si è avvicinato in un furgone bianco e, dopo un’accesa discussione riguardo la viabilità fatta di toni accesi e offese, lo ha colpito con un pugno in pieno volto per poi darsi alla fuga.

Dopo essere caduto a terra e aver sbattuto contro un’automobile parcheggiata, Ippoliti è riuscito a mantenere la calma, rialzarsi e a registrare il tipo di veicolo e la targa dell’aggressore.

Sul posto poi intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno prestato soccorso a Ippoliti insieme al personale dell’ambulanza. Il conduttore è stato trasportato all’ospedale Santo Spirito per i dovuti accertamenti, pare con un codice giallo.

Ora, la questione è nelle mani delle forze dell’ordine, che dopo aver ascoltato la versione di Ippoliti indagano sull’identità del suo aggressore cercando di fare luce sui fatti. Al vaglio anche le immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che potrebbero incidere sulla buona riuscita dell’indagine.

Gianni Ippoliti, come sta

Shock e sgomento a parte, ora Gianni Ippoliti sembra stare meglio. Il conduttore è stato dimesso dall’ospedale dopo le dovute cure mediche. “Mai mi sarei aspettato una reazione simile”, sembra abbia detto il conduttore agli amici ripercorrendo la dinamica dei fatti di quella notte.

Ancora molto sconvolto dall’accaduto, ha comunque preferito non aggiungere altri dettagli: “Non ne voglio parlare, devo metabolizzare quello che è successo. Ora ho bisogno di riposare poi penserò a tutto e soprattutto a capire chi è stato” ha riferito ai media.

Comprensibilmente propenso a prendersi del tempo per sé, senza entrare ulteriormente nel merito della vicenda, anche sui profili social del conduttore vige il silenzio. Non resta di aspettare di capire come si evolveranno le indagini, sperando che le forze dell’ordine riescano a identificare l’aggressore.

Gianni Ippoliti conduttore di “Genitori che fare?”

A novembre 2024 Gianni Ippoliti ha aperto le porte di Genitori che fare? un talk trasmesso su Rai 3 che si concentra sulle nuove generazioni e sulle loro relazioni con i genitori.

Uno spazio che, attraverso il contributo di esperti come professori e psicologi, punta a indagare su storie e avvenimenti legati alla vita e alle possibili difficoltà a cui gli adolescenti possono andare incontro nel corso della crescita: dalle dipendenze alle dinamiche difficili, Ippoliti porta avanti un filone utile a offrire consigli e spunti di riflessione a coloro che stanno accanto ai ragazzi.

A un passo dal 2025, la speranza è che Ippoliti possa riprendersi dalla brutta aggressione subita e torni a portare a vanti qualsiasi progetto privato o professionale che il nuovo anno ha in sebo per lui.