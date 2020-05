Magalli, Adriana Volpe lo gela dopo le scuse e non torna indietro

editato in: da

Non è finita la diatriba fra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, dopo le scuse del conduttore e l’esperienza della showgirl al GF Vip. Dopo la fine del reality, la Volpe è pronta a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera, ma non farà pace, almeno per ora, con Magalli.

I due, come è noto, si erano scontrati in tv, dando vita a un acceso litigio nel corso di una puntata de I Fatti Vostri. In seguito c’erano stati diversi botta e risposta sui social e infine la lite si era spostata in tribunale, dove ancora continua. Adriana infatti ha fatto sapere di non essere disposta a tornare indietro. Dopo la morte del suocero Ernesto, papà del marito Roberto Parli, Magalli aveva fatto sapere di essere dispiaciuto per lei, ma le parole del conduttore non sembrano aver convinto la Volpe.

Parlando del collega sulle pagine del settimanale Oggi l’ha definito “un capitolo chiuso”, aggiungendo che: “Le sue scuse avrebbero certamente avuto un significato umano per me, visto che ciò che giuridicamente deve fare il suo corso andrà avanti. Dal 2017 non mi ha mai cercata, ha avuto mille occasioni per farmele, queste scuse. È morto mio suocero recentemente e non mi ha fatto nemmeno le condoglianze. Quindi, ribadisco: sono ancora qui che aspetto”.

Nel frattempo, dopo l’addio alla Rai, Adriana Volpe è pronta a condurre un nuovo programma su TV8. “Mi darà l’opportunità di spiccare il volo – ha confermato -, oggi ho tutti gli strumenti. Ho davvero un’occasione straordinaria. Sono riconoscente alla Rai, ma è il mio passato. Ho un’anima guerriera – ha aggiunto la conduttrice, che è stata fra i concorrenti più amati del GF Vip -. Ho dovuto fare i conti con le ingiustizie, con i compromessi. Ma gli ostacoli non hanno mai fermato il mio percorso. Tengo strette certe mie battaglie e certe mie cadute…”.

“A 47 anni – ha concluso Adriana – mi è ben chiaro che il valore aggiunto di una donna non è nel suo aspetto. Adesso non ho paura a mostrarmi senza filtri e senza trucco, pur non rinnegando che da giovane io abbia valorizzato il mio aspetto esteriore”.