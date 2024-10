Fonte: IPA Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo tendono a non parlare frequentemente della propria vita privata. Non sono di certo le persone più riservate al mondo, certo, ma prediligono una dose di privacy maggiore rispetto alla media.

Sorprende dunque che tanti dettagli sulle condizioni di salute della celebre modella siano stati condivisi. Sappiamo che ha trascorso giorni molto delicati in ospedale a causa di una polmonite. Ha poi deciso di rompere il silenzio e svelare le proprie condizioni attuali.

Georgina Rodriguez in ospedale

Non è affatto un momento facile per Georgina Rodriguez. Al netto di una vita lussuosa, che da tempo conduce al fianco di Cristiano Ronaldo, compagno e padre dei suoi figli, la modella sta avendo dei gravi problemi di salute.

Ha infatti raccontato ai propri follower d’essere stata ricoverata a causa di una polmonite. Una condizione da non poter ovviamente sottovalutare. È stata infatti trasferita in ospedale e tenuta sotto controllo per giorni.

La sua famiglia è stata in grande apprensione, almeno fino a quanto non ha potuto stringersi nuovamente intorno a lei in casa. La ben nota imprenditrice è infatti stata dimessa. Il peggio è ormai passato ma il percorso verso il suo pieno recupero è ancora lungo.

Sappiamo che è stata in vacanza con Ronaldo tra Monte Carlo e la Costa Azzurra. Il ritorno è stato però decisamente meno sereno del previsto. I più attenti tra i suoi fan si erano accorti del suo strano silenzio. Si era mostrata infatti con meno frequenza del solito. Ciò non aveva però scatenato alcun allarme vero e proprio. Di colpo ecco la grande rivelazione, con uno scatto che la vede con una flebo al braccio.

Come sta Georgina Rodriguez

La foto pubblicata da Georgina Rodriguez è rapidamente divenuta virale. Non si fa fatica a comprenderne il motivo, dal momento che, al di là della manicure decisamente curata, la si vede con una flebo nel braccio sinistro. Il tutto con sullo sfondo un grande mazzo di fiori regalatole dalla sua famiglia.

La localizzazione svela che si trova a Riyadh. Adesso è a casa sua ma la foto è stata scattata in ospedale, precisamente il Saudi German Hospital (come svela un bigliettino sul tavolo inquadrato). Il messaggio scritto in inglese è stato studiato inoltre per poter raggiungere con chiarezza quante più persone possibile: “Finalmente sono a casa. Ho trascorso 4 giorni in ospedale per una polmonite. Adesso sto meglio ma sono ancora in fase di recupero, qui a casa con la mia famiglia”.

Considerando quanto vissuto, ha voluto ringraziare di cuore l’equipe medica che si è presa cura di lei, dai medici agli infermieri, fino a tutto lo staff ospedaliero. Occorre sottolineare inoltre l’estrema serietà dimostrata da tutti i soggetti coinvolti, dal momento che nessuno ha lasciato trapelare la notizia (o l’ha venduta ai giornali): “Si sono presi cura di me in maniera meravigliosa e ne sono realmente grata. Grazie a tutti per la splendida permanenza”.

Va da sé che, al netto di alcuni ipotetici scatti social, magari già presenti in archivio foto, Georgina Rodriguez dovrà frenare un po’ la propria carriera. Gli impegni saranno presumibilmente rinviati, al fine di dedicarsi esclusivamente al proprio pieno recupero. Non è da escludere, però, che questa rappresenti l’unica nota pubblica in merito al suo stato. Soprattutto da quando si sono trasferiti in Arabia, infatti, lei e Ronaldo sono piombati in un volontario silenzio stampa.