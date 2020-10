Gabriel Garko a Verissimo per raccontare la verità: la critica di Francesca Barra su Instagram

editato in: da

Gabriel Garko, tutti i suoi amori (veri o per fiction)

Gabriel Garko ha finalmente aperto il suo cuore raccontando la sua vita privata, eppure le critiche non sono mancate: dopo il suo coming out al Grande Fratello Vip, che in generale è stato apprezzato, sono arrivati anche molti rimproveri. Tra i tanti personaggi dello spettacolo che hanno reagito alla notizia, spunta l’osservazione di Francesca Barra, giornalista Rai.

In particolare, Francesca, su Twitter ha pubblicato il suo pensiero riguardo tutta la situazione, contestando quanto l’attore non sia stato limpido con il pubblico.

Mi dispiace per Garko perché non deve essere stato facile soffocare la verità per tanto tempo e sono felice per la sua “liberazione”! Ma spero sia la fine di una tendenza a ingannare il pubblico, magari prendendo gettoni o soldi per servizi finti.

La giornalista è poi tornata sull’argomento su Instagram, poco prima della messa in onda dell’intervista di Gabriel a Verissimo, con un lungo post che approfondisce come Garko avrebbe preso dei compensi dichiarando il falso, riferendosi in particolare alla sua ultima relazione (rivelatosi di facciata) con Adua Del Vesco, partecipante alla nuova edizione del GF Vip.

E a proposito di finzione, visto che ero in studio da Chiambretti quando lui è ADUA hanno messo in scena un teatrino sul matrimonio, vorrei dire che siccome c’è chi guadagna sul prendere in giro il pubblico (non lo fa sotto ricatto o con un coltello alla gola o lavorando in miniera), sarebbe interessarente chiedere scusa per quei soldi SPORCHi perché macchiati di bugie alle spalle dei fans e di chi crede in loro e in storie d’amore. Non per quelli che prende oggi, nei luoghi e programmi dove finalmente racconta la verità e fa il suo lavoro: Ovvero uomo di spettacolo.

Parole importanti quelle di Francesca, che sui suoi social si è sempre espressa senza peli sulla lingua; successivamente, la giornalista ha voluto sottolineare di provare empatia per Gabriel e la sua sofferenza per essere stato discriminato, ma secondo la Barra la situazione doveva essere gestita in altro modo, in primis dai media.

Chiunque si sia reso complice dei “lo sapevano tutti” e hanno ugualmente prestato spazi, pur di fare cassa, monetizzare, portare a casa qualcosa come audience e soldi. Un giornalista deve raccontare la verità. Altrimenti che differenza c’è fra il presunto finto matrimonio di Pamela Prati e il tribunale mediatico e questo caso?

Non sappiamo ancora se Gabriel risponderà mai a queste critiche, ma sicuramente ora è un uomo libero di vivere il suo amore senza alcuna riserva. A tal proposito, l’attore ha confessato di star frequentando una persona e di sentirsi innamorato.