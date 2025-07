Lindsay Lohan, 10 look che hanno fatto la storia del suo stile ribelle (e super cool)

Il 2 luglio è il compleanno di Lindsay Lohan, e non c’è modo migliore di celebrarla se non ripercorrendo i look che hanno segnato la sua trasformazione da bambina prodigio a regina dei red carpet. Il suo stile, fatto di eccessi, revival Y2K e lampi di eleganza inaspettata, ha raccontato più di ogni altra cosa la sua parabola personale. E tutto è iniziato da qui. Aveva solo 12 anni quando calcava il suo primo red carpet alla première di The Parent Trap, il film che l’ha lanciata come attrice simbolo di una generazione. Lindsay Lohan si presentò con un vestitino azzurro pastello a spalline sottili, ricamato con piccoli motivi geometrici bianchi, accompagnato da sandali satinati con maxi plateau in perfetto stile fine anni ’90.