Chi è Flavia, la sorella di Martina Stella

editato in: da

Martina Stella è una delle attrici italiane più in vista. Sulla cresta dell’onda da quando era giovanissima – la sua interpretazione ne L’Ultimo Bacio di Gabriele Muccino incanta ancora oggi dopo quasi vent’anni – è sposata con il procuratore sportivo Andrea Manfredonia.

Tra le persone per lei importanti ci sono anche due donne speciali: la madre e la sorella minore Flavia. Cosa sappiamo di lei? Classe 1989 – indi più giovane di cinque anni rispetto alla celebre attrice – è comparsa in tv nel 2017.

In quell’anno, Martina Stella ha partecipato a Ballando con le Stelle in coppia con il maestro Samuel Peron. Nel corso di una delle puntate, Flavia si è esibita assieme a lei in un sensualissimo passo a due. Le sorelle Stella hanno ballato una rumba, conquistando giuria e pubblico.

Flavia è stata accanto a Martina anche in un altro momento importante della sua vita, ossia il matrimonio. La più giovane delle sorelle Stella, infatti, è stata testimone della maggiore nel giorno delle nozze con Manfredonia, celebrate il 3 settembre 2016 (Martina Stella, ai tempi, scelse come secondo testimone il migliore amico Matteo).

La bellissima attrice di Impruneta ha parlato più volte del rapporto che la lega alla sorella minore. Ospite nello studio di Vieni da Me nel dicembre 2018, nel corso dell’intervista della cassettiera ha ironizzato sul trauma che, quando era piccola, ha rappresentato per lei l’arrivo di Flavia, che ha descritto come una bambina dal carattere amabile, molto diverso dal suo che, ai tempi, era estremamente ribelle.

In questo frangente, Caterina Balivo ha sorpreso l’attrice toscana con un video messaggio di Flavia, che ha ricordato la loro infanzia, dicendo di volerle bene. Sempre durante l’ospitata nello studio di Vieni da Me, Martina Stella ha definito il fatto di avere una sorella “un regalo pazzesco”.

Non c’è che dire: il legame tra le due sorelle Stella è meraviglioso! Flavia, che non sembra essere attiva su Instagram, ha un bellissimo rapporto anche con la nipote Ginevra, nata nel 2012 dalla relazione tra Martina Stella e Gabriele Gregorini. Nel corso di un’intervista rilasciata a Diva e Donna nel 2014, l’attrice sottolineò l’importanza dell’aiuto della madre e della sorella nella gestione della figlia, allora di appena due anni.