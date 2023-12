Fonte: IPA Il cantante e conduttore Fedez

Non soltanto sfoghi social per Fedez, che ha deciso di passare alla pratica, come prevedibile. Si parla del nuovo caso che lo vede protagonista, in quanto vittima, insieme con la sua famiglia. Tutto ha avuto inizio quando il piccolo Leone ha avuto la chance di scendere in campo, affiancando i calciatori del Milan (squadra per la quale tifa il cantante).

Leone nel mirino degli hater

È ormai cosa comune che i calciatori vengano accompagnati da bambini e si tratta di qualcosa cui tutti possono prendere parte, previa domanda. Nessun privilegio dunque, sia chiaro, dal momento che più di qualche utente ha rapidamente criticato il fatto. L’unica eccezione alla regola è stata rappresentata dalla presenza di Fedez nello spogliatoio, affiancando Leone fino quasi alla discesa in campo. Gli altri genitori devono lasciarli andare ben prima. Il cantante e conduttore, però, ha assistito alla gara in area VIP ed era dotato di pass e poi, di fatto, è chiaro che la fama apra qualche porta in più in ambiti in cui il privato la fa da padrone.

Detto ciò, l’ingresso in campo di Leone ha scatenato il mondo del Twitter calcistico, come lo ha definito lo stesso Fedez. Si è partiti con un tifoso dell’Inter, presumibilmente, che ha mostrato uno screen di Leone e Theo Hernandez, chiedendosi a chi sparare, nel caso in cui non si avesse altro che un solo proiettile. Da allora di cose ne sono successe e altre stanno per accaderne.

Fedez aveva già spiegato in alcune storie sfogo d’essere pronto a investire tempo e soldi per scoprire l’identità di questo utente e di altri, che si erano scagliati contro i suoi figli.

Ha fatto pace col fatto che la celebrità lo portasse nel mirino di certa gente, ma per Leone e Vittoria non intende chiudere un occhio. E quindi? Scattata la denuncia presso la Polizia Postale, ma l’obiettivo non è quello di riuscire ad avere ragione in tribunale.

Fedez denuncia gli hater

Quest’oggi Fedez ha mostrato un altro terribile post dedicato alla sua famiglia: “Auguro a Leone Lucia Ferragni di beccare un tumore al polmone destro”. Parole assurde da dover leggere, che dovrebbero spingere al vomito chi le scrive. Il nome sui social è Teron Musk ma, come scritto dal cantante, si tratta di un’identità che consente di mascherare quella vera, tutelandosi, almeno per il momento.

La denuncia, infatti, consentirà a Fedez di scoprire l’identità di queste persone. Ecco il suo reale obiettivo. Intende soltanto conoscere i loro nomi e sapere tutto di loro, come questi ultimi sanno tutto di lui e la sua famiglia.

Potrebbe volerli contattare o far piovere sulle loro teste delle reali responsabilità per le loro parole. Non è ancora chiaro come intenda muoversi, ma è facile pensare che voglia mostrare a chi è loro vicino che tipo di persone siano in realtà.

Se tutto ciò dovesse raggiungere il risultato sperato dal rapper, potrebbe divenire un chiaro monito per molti altri. Di certo esistono sistemi per tutelare la propria identità digitale, mascherandosi anche dinanzi ai controlli della Polizia Postale. Viene però difficile credere che certi leoni da tastiera possano essere tanto capaci.

“Cari amici del Twitter calcio, lo so che vi state crogiolando perché avete augurato un tumore a un bambino di 5 anni, ma non vi possono far nulla perché non costituisce reato. Tranquilli, a me interessano soltanto i vostri nomi e cognomi. Inutile riprendere i miei tweet di quando avevo 20 anni. Ci ho sempre messo la faccia”.