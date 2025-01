Federica Pellegrini, il look super rock e i dolci momenti con Matteo Giunta

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Federica Pellegrini

È stato un weekend colmo d’amore per Federica Pellegrini e Matteo Giunta: a voler condividere la felicità con i propri followers è stata proprio la nuotatrice italiana per eccellenza che, con il cuore straripante d’amore, ha postato su Instagram un recap fotografico delle bellissime giornate appena trascorse. A quanto le immagini raccontano l’affiatatissima coppia è persino riuscita a ritagliarsi un momento all’insegna del romanticismo concedendosi una cena a lume di candela, e l’outfit che La Divina ha sfoderato per l’occasione era decisamente degno di nota.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta (finalmente) a cena insieme: il look di lei è super rock

Entusiasti più che mai della loro nuova avventura nelle vesti di genitori, Federica Pellegrini e Matteo Giunta fanno la mamma ed il papà oramai praticamente a tempo pieno. Ragion per cui la prospettiva di una romantica cena a due appare quasi impossibile, malgrado sia più che meritata: ebbene, grazie al salvifico aiuto dei nonni, questo è finalmente accaduto nei giorni scorsi. Per la sospirata occasione la speciale location scelta è stata il ristorante stellato di Verona Casa Perbellini – 12 Apostoli.

È stato così che La Divina e il pesarese Matteo Giunta – ex nuotatore e suo allenatore di nuoto – sono riusciti a concedersi qualche ora spensierati come un tempo, o quasi. Come dimostrato dal dolce scatto presente nel carosello postato sul profilo Instagram di lei, il pensiero durante la serata è comunque andato alla piccola Matilde, ritratta mentre dorme pacifica nella sua culletta dallo scorcio immortalato dalla telecamera.

A saltare all’occhio, inoltre, è stato il look da urlo sfoggiato dall’ex nuotatrice per l’evenienza: la prima foto ad introdurre la serie di immagini a sintetizzare l’ultimo fine settimana era tutta dedicata a lei, rock e sensuale con la sua minigonna scozzese a pieghe.

Federica Pellegrini ha scelto di indossare il capo più sbarazzino delle tendenze moda dell’inverno 2025 abbinandolo ad un paio di stivali neri al ginocchio, con punta acuminata e tacco. Camicia bianca e maglioncino nero erano poi sormontati da un chiodo di pelle lucido e, in ultimo, da una scenografica pelliccia nera a chiudere l’ensemble degnamente.

Federica Pellegrini su Ballando con le Stelle: “Volevo sconfiggere la mia timidezza”

“E come sempre… grazie nonni” ha commentato Matteo Giunta su Instagram, scatenando tutto un susseguirsi di battute tra vip: ad intervenire sono stati il cantautore Omar Pedrini, lo chef del locale Perbellini ed il ballerino Pasquale La Rocca. È stato proprio al suo fianco che Federica Pellegrini è riuscita – dopo qualche peripezia di troppo, è certo – a conquistare il secondo posto a Ballando con le Stelle.

Una finale, quella appena tenutasi, discussa come poche altre. Lontana da ogni polemica, La Divina ha raccontato di aver deciso di partecipare al noto show per vincere una sfida con sé stessa, e dopo aver cambiato ben tre maestri è addirittura riuscita ad aggiudicarsi la medaglia d’argento. “Pensavo fosse una cosa più superficiale. L’ho fatto per imparare a ballare e per sconfiggere la mia innata timidezza: è stato un viaggio introspettivo, un bellissimo percorso, mi ha regalato maggiore sicurezza come donna”, ha ammesso.