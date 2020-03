Chi è Federica De Benedittis, attrice del Commissario Montalbano

editato in: da

Federica De Benedittis e fra i nuovi volti del Commissario Montalbano. La fiction con Luca Zingaretti, campione d’ascolti, ha raccolto, ancora una volta, grandi ascolti e il supporto del pubblico. Un successo che arriva non solo grazie alla bravura del protagonista, ma anche a due nuovi volti femminili: Federica De Benedittis e Katia Greco.

Appassionata di danza e cinema, Federica De Benedittis è un’attrice in ascesa. Ha esordito al cinema, recitando in numerosi film ed è stata protagonista di varie fiction, da Il bello delle donne…..alcuni anni dopo a Don Matteo, passando per Sacrificio d’amore, Nero a metà e Il Commissario Montalbano. Inoltre ha preso parte a pellicole importanti come Forever young e Era giovane e aveva gli occhi chiari. L’abbiamo vista infine in Squadra antimafia, Rocco Chinnici, I Medici e Extravergine.

“Il mio esordio in teatro lo devo alla danza – ha svelato a Sledet -. A diciotto anni appena compiuti andai in scena con la compagnia di Renato Greco in uno spettacolo chiamato “Malgre Tout”; fu un piccolo sogno realizzato, dopo tanti anni di studio. Dopo poco capii però che non era quella la mia unica passione e iniziai a studiare recitazione”.

Alberto Sironi ha scelto Federica De Benedittis per recitare accanto a Luca Zingaretti nei panni di Agata Cosentino in Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia. Ma il lavoro più bello dell’attrice rimane Il Paradiso delle Signore, fiction in cui ha conosciuto suo marito. Lui è Giulio Maria Corso, attore che ha lasciato la serie tv alla terza stagione. L’amore fra i due è nato dietro le quinte dello show ed è continuato lontano dai riflettori.

“Penso di essere una ragazza semplice, solare ed autoironica – ha raccontato Federica De Benedittis a Sledet -. Sono molto determinata e anche testarda, odio accontentarmi. Sono una sognatrice, sul mio frigo c’è appeso un cartello con scritto “non esistono sogni troppo grandi, forse sono i cassetti ad essere troppo piccoli”. Credo molto nell’Amore che può cambiare il mondo!