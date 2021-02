L’ex gieffina Ivana Icardi è incinta

editato in: da

I pancioni Vip del 2021

Una foto piena di tenerezza, amore e parole dalle quali emerge tutta la felicità che si riserva ai momenti speciali: così Ivana Icardi ha annunciato la gravidanza ai suoi numerosi follower su Instagram.

La ex concorrente del Grande Fratello è la sorella più giovane del giocatore di calcio Mauro Icardi e ha preso parte al reality show italiano durante l’edizione numero 16 andata in onda nel 2019 e condotta da Barbara D’Urso. Bellissima, con due splendidi occhi azzurri e un fisico da modella, Ivana è nata il 2 giugno del 1995 in Argentina. Proprio lì si era già fatta conoscere nel 2016 grazie al Gran Hermano, versione spagnola del reality.

Successivamente nel corso del 2020 aveva preso parte a Supervivientes, in questo caso versione spagnola dell’Isola dei Famosi. In questo show televisivo ha conosciuto il compagno Hugo Sierra. Ex giocatore di basket professionista, classe 1973, nel corso degli anni ha preso parte ad alcune trasmissioni televisive.

E ora per la coppia è arrivato un momento magico da celebrare con i tanti fan che ne hanno seguito la nascita dell’amore.

Ivana Icardi ha pubblicato sul suo account Instagram una foto molto bella in cui si può vedere l’ecografia, che tiene in una mano mentre bacia il compagno. Nello scatto si può notare anche un piccolo peluches di stoffa. A corredo della dolcissima immagine una frase profonda da cui emergono amore e gioia, infatti ha scritto: “Ora gli amori della mia vita sono diventati due …”. Tantissimi i like e i commenti, compresi quello del suo compagno che ha risposto scrivendo: “Felice, felice, felice” e ha accompagnato la frase con la emoji della faccina con i cuori.

Lui stesso ha postato sul suo profilo l’immagine, ma in versione bianco e nero, rivelando qualcosa di più sulla gravidanza. Ad esempio che la coppia aspetta una bambina e il nome scelto, infatti ha scritto: “Benvenuta al nostro amore Giorgia”. Sempre dai loro profili social si apprende che Ivana Icardi è alla 15esima settimana di gravidanza.

Per Hugo Sierra non si tratta del primo figlio, ma del terzo. Ha avuto una figlia dalla relazione con Leslie Graf e due anni fa è diventato papà di Martin, nato dalla sua storia con la youtuber Adara Molinero.