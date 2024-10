Che fine ha fatto Eva Mendes: l’attrice spiega perché non recita più

Eva Mendes non compare in un film dal 2014: dieci anni dopo la moglie di Ryan Gosling ha finalmente svelato il motivo (e no, la famiglia non c'entra nulla!)

Eva Mendes non recita più. Da dieci anni l’attrice non è protagonista di un film (o di qualche serie tv tanto in voga in questo periodo). La diretta interessata non ha mai ufficializzato il suo ritiro. Fino ad oggi. Perché di ritiro si parla: la moglie di Ryan Gosling non ha alcuna intenzione di tornare sul grande (o piccolo) schermo. Preferisce dedicarsi al suo nuovo lavoro e alle figlie, Esmeralda e Amada. Eva, con alle spalle una carriera nel mondo dello spettacolo di circa 16 anni, non ha più interesse nella recitazione e preferisce concentrare sforzi e sacrifici altrove.

Perché Eva Mendes non fa più film

In un’intervista al Times Eva Mendes, che oggi vive a Londra con il collega Ryan Gosling e le loro due figlie, ha affermato di “non aver mai amato la recitazione“. E ha aggiunto: “Non lo dico in modo autoironico, ma non sono stata una grande attrice. Ho avuto i miei momenti in cui ho lavorato con persone davvero fantastiche”.

A rendere molto orgogliosa Eva soprattutto due film della sua carriera: Come un tuono del 2012 e Lost River del 2014, tutti e due girati insieme al marito (nel caso del secondo Gosling era anche regista). “Lui riesce a tirar fuori da me qualcosa che non era mai stato accessibile prima”, ha detto Mendes con entusiasmo, aggiungendo che le “piacerebbe fare” un altro film con Gosling, conosciuto proprio sul set.

Ricordando il suo percorso artistico, Eva ha inoltre ammesso che spesso è stata costretta a ricoprire “ruoli piuttosto schifosi”. C’è stato un periodo della sua carriera in cui veniva scelta per il suo aspetto o veniva rifiutata per le sue origini latine. “Questo è tutto quello che dicevano all’inizio: ‘è troppo etnica per questo, troppo etnica per quello'”, ha rammentato la Mendes, che è nata a Miami da genitori cubani.

“Era così folle. Era la nota costante. Poi, a un certo punto, è passata a ‘Oh, etnico è cool adesso’ o ‘Essere latina è cool’. Mi dava energia perché mi faceva arrabbiare così tanto e poi ottenevo quel carburante di cui avevo bisogno”.

Cosa fa oggi Eva Mendes

Eva Mendes ora concentra le sue energie sull’educazione delle figlie, che vengono istruite a casa e non hanno uno smartphone di proprietà, non possono accedere ai social network o navigare in internet senza supervisione. E poi le iniziative imprenditoriali: l’attrice ha disegnato abiti per New York & Company, è stata modella per Estée Lauder ed è comproprietaria e portavoce di Skura Style, un’azienda di spugne. Ha poi scritto un libro per bambini dal titolo Desi, Mami, and the Never-Ending Worries. “Ho ancora lo stesso livello di ambizione di prima. È solo cambiata”, ha chiarito Eva.

La Mendes ha iniziato a recitare negli anni ’90 e ha preso parte a diversi film di successo, tra cui Training Day, 2 Fast 2 Furious, Hitch, I padroni della notte, Last Night e I poliziotti di riserva. Anche se non è più interessata alla recitazione, l’ex attrice ogni tanto aiuta il marito a studiare il copione. Ryan Gosling ha assicurato che la moglie è diventata il miglior “allenatore” della sua carriera.