Fonte: IPA Eva Henger e sua figlia Jennifer

Vent’anni d’amore tra Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti, che a La Volta Buona hanno raccontato svariati dettagli sulla loro vita insieme. La coppia è stata poi sorpresa da una sorpresa della figlia Jennifer, che è legatissima in particolare alla sua mamma.

Eva Henger e Massimiliano Caroletti, primo appuntamento

Non si può definire fortunato il primo appuntamento tra Eva Henger e Massimiliano Caroletti, per quanto abbia dato inizio alla loro splendida storia d’amore. Per sorprenderla, lui aveva deciso di prenotare un intero ristorante. Si sono così ritrovati da soli nel locale. Lei ha però pensato che si trattasse di un luogo sconsigliato da tutti, dove si mangiava terribilmente. Ha scoperto soltanto dopo la verità.

Caroletti era molto nervoso e ha iniziato a parlare delle sue ex. Un errore da manuale, insomma, che ha gelato la conversazione e spinto lei a chiedere aiuto a un’amica. Messaggio inviato di nascosto sotto il tavolo e soccorsi giunti rapidamente.

L’appuntamento è proseguito in strada, con il gruppo in procinto di raggiungere l’auto di Eva, parcheggiata ben distante. Non si sono parlati per l’intero tragitto ma poi, rattristata dall’espressione di lui, la Henger decide di baciarlo: “Gli ho detto, ‘non te l’aspettavi, vero?’. Lui però mi ha detto che se lo aspettava eccome”. Lo ha così mandato a quel paese e si è messa in auto. Caroletti ha però trovato un po’ di coraggio ed è riuscito a fermarla. Hanno continuato l’appuntamento in auto, chiacchierando fino alle quattro del mattino e scambiandosi altri baci, spiega lei.

Incidente sfiorato per la figlia Jennifer

Eva Henger ha un rapporto molto stretto con sua figlia Jennifer. La giovane riceve da lei un’educazione severa ma anche tanto amore. La donna ha però voluto spiegare la ragione per la quale la sua piccola viva in collegio.

“Dovendo andare entrambi spesso a Roma per lavoro, non potevo di certo lasciare una bambina di 15 anni da sola a casa. Per questo ho ospitato a casa mia la migliore amica di mia madre, che non c’è più. Lei però è severissima, più di me. Jennifer non vuole stare con lei e mi ha proposto di restare al college in questi periodi. È poi a casa quando ci siamo. Dorme addirittura tra noi”.

Jennifer si è poi collegata con lo studio Rai, ribadendo tutto il proprio amore per i suoi genitori. È stato poi affrontato un tema molto delicato, quello dell’incidente che ha visto coinvolti proprio Eva Henger e Massimiliano Caroletti. Una dinamica potenzialmente mortale, che ha costretto i due a un trasporto d’urgenza in ospedale. In quella macchina poteva esserci proprio la piccola di casa, salvata dalla severità di sua madre.

“Avevo preso un brutto voto in matematica e mamma mi ha detto che non potevo tornare a casa. Mi aveva chiesto di sostenere un’interrogazione per migliorare la media. Io c’ero rimasta male ma grazie a Dio non sono andata”.

Nuova operazione per Eva Henger

Il primo pensiero durante il tremendo incidente con suo marito è stato d’essere sul punto di morire. Subito dopo ha pensato al fatto che sua figlia era al college, sana e salva, e non sul sedile posteriore.

Sono stati mesi terribili e, a distanza di due anni, il calvario della Henger non è ancora concluso: “Ho riportato 11 ossa rotte e ne porto le conseguenze. Versamento pericardico, danneggiamenti di vari organi, tranne il fegato. Da poco ho fatto un nuovo esame cardiologico e si è assorbito il versamento, finalmente”.

Dovrà però tornare sotto i ferri, come si dice in questi casi. Ha infatti bisogno di un’operazione alla gamba, programmata per il prossimo dicembre. Dovrà togliere il titanio, che le sta provocando molti fastidi.

È stata inoltre una dura prova anche per il loro matrimonio. Inizialmente i due sono stati infatti trasportati in ospedali differenti e infine riuniti nella stessa stanza. Lui in condizioni migliori, per quanto delicate, mentre lei è stata immobilizzata a letto, colma di morfina, incapace di muoversi e di fare altro se non guardare il soffitto per 40 giorni. “Sono cintura nera di pazienza”, ha detto lui ridendo.

Se hanno superato quel momento drammatico, di certo ad attenderli ci sono altri 20 anni d’amore, ribadisce Caterina Balivo. Sposatisi nel 2013, hanno ripetuto la cerimonia anche nel 2019 e chi sa che in futuro non possano decidere di rinnovare ancora i loro voti nuziali. In nessun caso, però, paiono esserci altri figli in programma. I tre che hanno, Riccardo Jr, Mercedesz e Jennifer, a loro bastano decisamente.

Il fantasma di Riccardo Schicchi

L’intervista di Caterina Balivo ha avuto inizio in maniera particolare. La conduttrice ha infatti ripensato alla presentazione della coppia, durante la quale si è rivolta alla sua ospite come Eva Henger: “In realtà tu sei la signora Caroletti”.

Massimiliano ha subito sorriso dinanzi a questa precisazione. Non che pretenda che il suo cognome accompagni il nome della moglie in ogni circostanza, certo, ma vorrebbe cancellare queste formule: “Da 20 anni leggo il marito di Eva Henger o di lei l’ex moglie di Riccardo Schicchi”.

Fonte: IPA

A lungo ha pesato il fatto che per l’opinione pubblica avesse quasi più valore una storia passata rispetto a un amore vivo e duraturo come il loro. Si può dire come su di loro abbia aleggiato una sorta di fantasma, anche quando Schicchi era ancora in vita. I media hanno sempre ribadito quel legame, che di fatto lei non ha mai desiderato recidere.

In studio ha preso le difese di suo marito, mettendosi nei suoi panni: “Si può capire e avrei avuto lo stesso suo problema, se lui fosse apparso sui giornali come marito della sua ex moglie. Mi sarei sentita sminuita nel mio ruolo di donna di casa e moglie”.