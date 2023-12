Fonte: Getty Images Maria De Filippi

A Uomini e Donne, dating show del pomeriggio di Canale 5, i diversi protagonisti del trono classico e di quello over provano a trovare l’amore grazie a corteggiamenti che avvengono fuori e davanti alle telecamere della trasmissione tv. Dal programma televisivo, infatti, sono nate diverse coppie, che, in seguito, si sono trasformate anche in matrimoni. Non sempre, però, da Uomini e Donne si riesce a uscire con l’amore della vita e, a volte, nemmeno in coppia.

Così è stato per Ester Glam, che è stata una delle protagoniste di un trono molto amato del famoso dating show in passato. La ragazza, infatti, ha corteggiato nel programma televisivo il famoso tronista Paolo Crivellin. Il ragazzo, però, ha deciso d’uscire dal dating show non con Ester Glam, ma con Angela Caloisi, con cui fa ancora coppia fissa.

La corteggiatrice, però, dopo la sua partecipazione al programma televisivo di Mediaset, ha trovato l’amore e, adesso, è pronta al grande passo. Nel giorno più bello dell’anno, infatti, la corteggiatrice ha ricevuto la proposta più importante.

Ester Glam, presto sposa, la proposta di matrimonio a Natale

Uno dei tronisti più amati della stagione del 2018 di Uomini e Donne è Paolo Crivellin. Il protagonista del dating show, infatti, ha conquistato il pubblico televisivo con la sua riservatezza e gentilezza, ma i telespettatori sono stati incollati al video, soprattutto, per la sua storia d’amore con Angela Caloisi, che va avanti dalla loro scelta, avvenuta nel corso del programma televisivo.

Molto apprezzata dal pubblico anche un’altra corteggiatrice dell’amato tronista, Ester Glam. La ragazza non è stata scelta dal protagonista di Uomini e Donne per cominciare una vita insieme, ma, poco dopo la fine della sua esperienza nel programma televisivo, l’ex corteggiatrice ha trovato l’amore della sua vita, fuori dalle telecamere. Ester Glam, infatti, si è fidanzata con Luca Balducci, uno chef di 31 anni. I due fanno coppia fissa dal 2019 e sono genitori di sue splendidi bambini.

Adesso, la ragazza ha svelato con un post condiviso su Instagram, di essere pronta a fare un passo molto importante. L’ex protagonista di Uomini e Donne, infatti, ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio dal fidanzato. Ester Glam e Luca Balducci, quindi, si sposeranno presto, come è chiaro dalla foto dell’anello che l’ex corteggiatrice sfoggia adesso all’anulare sinistro. Anche la didascalia degli scatti non lascia spazio a dubbi: “Da oggi amerò sicuramente di più il Natale. Si”.

Ester Glam, la proposta di matrimonio dai figli

Ester Glam, dopo la fine della sua esperienza a Uomini e Donne, è pronta a sposare il suo Luca Balducci. Nelle foto postate su Instagram dall’ex corteggiatrice vengono svelati ulteriori dettagli sulla magica proposta di matrimonio, ricevuta dalla ragazza. Nei diversi scatti, infatti, si vedono i due bambini della coppia indossare delle magliette molto speciali.

Le t-shirt dei piccoli di casa, infatti, avevano sopra stampata una scritta molto importante: “Mamma vuoi sposare il nostro papà?”. Probabilmente Luca Balducci ha comunicato la sua richiesta romantica a Ester Glam, proprio grazie all’aiuto dei loro figli. Il maggiore, Gabriele, è nato nel 2019, subito dopo l’inizio della storia d’amore della coppia, mentre il minore dei due fratelli, Brando, è arrivato nel 2021.