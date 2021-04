Elisa, lutto per la cantante: l’addio commosso agli zii su Instagram

editato in: da

La cantante Elisa Toffoli ha pubblicato un post commovente su Instagram, salutando i suoi zii: “Buon viaggio nella luce”, scrive, riferendosi a sua zia Dani e zio Franco, purtroppo deceduti a causa del Covid. Un momento molto difficile per l’artista, che deve fare i conti con due assenze significative: come spiega nella didascalia, loro l’avevano sempre incoraggiata e portata sul palco, ed erano due persone magnifiche e coraggiose.

“È quasi impossibile accettare che questo Covid vi abbia portavi via e ho mille ricordi che sfrecciano nella mente”, inizia così il suo post, rivelando la causa della scomparsa. “Zio Franco e zia Dani, mi avete messa su un palco che non avevo ancora quattro anni.” Il loro supporto è stato fondamentale per l’artista durante la crescita.

Racconta di come l’abbiano ispirata per la sua carriera artistica, in particolare la zia Dani: tra creatività, immaginazione e arte, il percorso musicale per Elisa era già segnato. “È stata una fortuna immensa essere lì con voi mentre costruivate i vostri spettacoli.”

Nella prima foto della gallery condivisa sul suo profilo, Elisa si mostra bambina insieme alla zia: una carrellata di immagini speciali, che parlano della vita e dell’essenza dei suoi zii, sempre sorridenti e pronti alla battuta. Osservando zia Dani sulla scena artistica, la cantante ammette di avere assorbito il suo desiderio di energia e libertà.

“Eravate fortissimi nelle vostre umane fragilità, pieni di coraggio. Avete cambiato le regole del gioco e siete stati un esempio. Lo sguardo sul mondo e nella mente creativa, in una provincia che non ha mai potuto costringervi a essere chi non eravate. L’avete piegata, avete scavalcato barriere di ogni genere.” Fa un plauso ai suoi zii, alle idee rivoluzionarie, all’approccio moderno in nome dell’arte e della libertà.

Alla fine, conclude il post con un arrivederci toccante, specificando che dedicherà a loro la sua carriera musicale, cosa che ha sempre fatto, ma ora più di prima. “Continuerò per me stessa e anche per voi. Come prima e di più. La vita ci racconterà tutti, non le parole. Buon Viaggio nella Luce, Zia Dani e Zio Franco, sarete sempre con noi.”