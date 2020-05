Elisa Isoardi torna in tv: le novità della Prova del Cuoco

La Prova del Cuoco finalmente riparte, anche se con qualche novità: ad annunciarlo è Elisa Isoardi, pronta a tornare in tv dopo due mesi di stop forzato.

Come è noto, lo show, insieme ad altri programmi del palinsesto Rai, era stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese. Secondo alcune indiscrezioni la trasmissione avrebbe dovuto riprendere l’11 maggio, ma così non è stato.

Adesso però c’è una data ufficiale, come ha annunciato la stessa Isoardi in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni:

Sono pronta a ripartire il 25 maggio. Questo ritorno è l’unica certezza del momento! Come ce ne siamo andati, tenendoci a distanza di sicurezza, così ritorneremo, con pochissime persone in studio e senza pubblico, ma in questo momento ci sembrava prematuro pensare a qualcosa di diverso.

Per la gioia di tutti gli ammiratori del programma, La Prova del Cuoco ripartirà a brevissimo, lunedì su Rai 1, con il tradizionale appuntamento a mezzogiorno, ovviamente con qualche accortezza, come richiede questo momento particolare.

Ma oltre alle distanze di sicurezza e alla presenza di pochissime persone in studio, lo show subirà altri cambiamenti, come ha spiegato Elisa Isoardi alle pagine del settimanale:

Sicuramente cercheremo di far parlare tante realtà che in qualche modo ruotano attorno al programma, come allevatori e agricoltori di quelle imprese familiari che in questo periodo hanno sofferto e soffrono di più.